Governo dá 15 dias à UGT para mostrar "que quer aproximação"

"O Governo entende que não basta a UGT manifestar disponibilidade para continuar a negociar se vier a haver propostas do Governo", afirmou a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, horas depois de o secretariado nacional da UGT ter rejeitado por unanimidade a última versão da proposta de revisão da legislação laboral.

A ministra do Trabalho instou esta quinta-feira a UGT a "mostrar que quer efetivamente uma aproximação" e disse que vai convocar uma reunião de Concertação Social para 7 de maio, daqui a 15 dias, para encerrar o processo negocial.

Segundo a governante, a central sindical liderada por Mário Mourão "terá de mostrar que quer efetivamente uma aproximação", ao invés de "continuar a ter pretextos para fazer fugas para a frente", numa alusão ao facto de o órgão executivo máximo da UGT ter rejeitado pela segunda vez a proposta em discussão, apelando para o prolongamento das negociações.

Deste modo, "o Governo esperará nos próximos dias uma posição realmente construtiva e clara da UGT sobre os poucos pontos que ficaram em aberto" na sequência do processo negocial, instou a ministra do Trabalho.

Palma Ramalho indicou ainda que "se essa posição vier" o executivo poderá "fazer um último esforço" de aproximação. "Se não avançaremos com o diploma para o parlamento". acrescentou.

Neste contexto, e "para haver tempo de reflexão", a ministra anunciou que vai agendar uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) para 07 de maio, quando Governo e parceiros sociais encerrarão "formalmente o tema", referiu a governante.