Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Leitão Amaro admite que Governo não tinha planeamento específico, mas aprendeu com "apagão"

23 abr, 2026 - 21:06 • Tomás Anjinho Chagas , Daniela Espírito Santo com Lusa

O Governo dificilmente podia ter comunicado mais rápido durante o apagão, defende Leitão Amaro que, ainda assim, reconhece que muito foi feito de improviso.

A+ / A-

O Governo dificilmente podia ter comunicado mais rápido durante o apagão, garante o ministro da Presidência. Leitão Amaro, ainda assim, reconhece que muito foi feito de improviso.

O ministro da Presidência esteve, ao final da tarde desta quinta-feira, no Parlamento a ser ouvido sobre a resposta do Executivo no dia do "apagão", verificado a 28 de abril do ano passado.

Leitão Amaro admitiu que o Governo não tinha, naquela data, planeamento específico de coordenação política e resposta à crise. Na última audição do grupo de trabalho parlamentar sobre o apagão, na Comissão de Ambiente e Energia, António Leitão Amaro afirmou que o executivo retirou lições da falha elétrica e avançou, entretanto, com mudanças nos procedimentos, meios técnicos e planeamento de resposta.

Reconhece, que de lá para cá, os ministros aprenderam muita coisa, mas defende que o Governo foi rápido a falar com as pessoas, nomeadamente através da rádio, considerando que a comunicação inicial foi feita no formato considerado mais resistente naquele contexto.

"Aprendemos? Aprendemos. Aprendemos que era preciso melhorar? Aprendemos"

"Nós comunicamos. Comunicamos depressa e transmitimos as mensagens que interessavam passar ali. O primeiro-ministro comunicou várias vezes. Nós estávamos reunidos, em modo de crise, rapidamente", considera. Mesmo assim, reconhece que muito foi feito de improviso e já não se repetiria.

"Aprendemos? Aprendemos. Aprendemos que era preciso melhorar? Aprendemos. Era preciso planear a comunicação e o circuito de comunicação e os passos a dar? Sim", assegura.

"Resposta mais rápida é praticamente impossível, com menos improviso, seguramente porque agora temos planeamento. De forma mais coordenada porque hoje já sabemos mais coisas sobre coordenação que não sabíamos antes", acrescenta.

Como consequência, foi criado o Corgov, Centro de Operações do Governo, uma "estrutura e um manual de procedimentos para coordenação política e comunicação política em momento de crise".

"Nós sabemos que a resiliência das redes de comunicação, mesmo dos canais de rádio, era limitada e vulnerável", admitiu, anunciando que o reforço dessas redes está incluído no PTRR.

O ministro da Presidência reconheceu, ainda, que até ao apagão do ano passado os ministros não tinham sistema SIRESP para comunicar entre eles, o que mudou entretanto.

"Não tínhamos os meios técnicos, sequer dentro do Governo, para todos falarmos imediatamente por rede SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança)", lamentou, garantindo que já se procedeu à entrega de terminais aos membros do executivo.

Leitão Amaro revela que, durante as tempestades, esse sistema serviu para a comunicação de crise entre os vários gabinetes.

Leitão Amaro recorda "momento mais dramático" que viveu na sua vida política

Falando especificamente sobre o funcionamento das infraestruturas críticas, como hospitais, o ministro admite que chegaram a ser ponderadas alternativas para assegurar combustível em algumas unidades de saúde na capital. "Provavelmente o momento mais dramático que vivi na minha vida política foi ter ouvido qual era o cenário de risco que poderia estar envolvido caso tudo falhasse", relembra.

"Naquele sítio havia crianças cuja vida, bebés, dependiam do fornecimento elétrico para viverem, porque vivem em incubadoras com ventilação assistida", afirmou.

Durante a audição, o governante reiterou, igualmente, que a origem da falha "não foi em Portugal", e sim em Espanha, mas admite que o incidente causou prejuízos à população. "Claro que os portugueses foram lesados. Houve pessoas que não conseguiram fazer o que queriam estar a fazer, atividades que não puderam acontecer da mesma forma e vidas que foram perturbadas. Isso é uma lesão", comentou.

No final das contas, Leitão Amaro defende que, "desta vez", "correu bem". Mas não estava tudo bem para correr bem. E nós aprendemos lições. Melhorámos várias coisas", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)