Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sondagem

Portugueses insatisfeitos e pessimistas em relação à democracia. Corrupção entre as ameaças

23 abr, 2026 - 19:52 • José Pedro Frazão

Uma sondagem encomendada pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril revela pessimismo de três quartos dos inquiridos em relação à democracia portuguesa nos próximos 25 anos. A corrupção e os extremismos políticos são identificados como as principais ameaças à democracia em Portugal

A+ / A-

Uma sondagem encomendada pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril revela que os portugueses estão insatisfeitos com a democracia.

49,3% dos inquiridos estão pouco ou nada satisfeitos com o funcionamento da democracia, de acordo com a sondagem, realizada entre 20 de março e 12 de abril, e que teve por base 1600 entrevistas telefónicas.

O estudo revela ainda duas ameaças principais que pairam sobre o regime democrático.

A corrupção é a principal preocupação da democracia portuguesa para 41,8% dos inquiridos, logo seguida da ameaça dos extremismos políticos dos partidos com 40,1%. Seguem-se a falta de informação ou informações erradas com 20,1%, as desigualdade sociais com 17,3% dos inquiridos, a falta de educação cívica com 14,8% das opiniões e a crise económica com 14,7%.

O pessimismo estende-se às perspectivas em relação ao futuro da democracia portuguesa. 76,7% dos inquiridos preveem que, nos próximos 25 anos, o regime democrático fique pior ou pelo menos na mesma condição em que se encontra. Apenas 14,4% acham que a democracia vai melhorar.

A amostra do estudo encontra-se tendencialmente à esquerda. 42,1% inserem-se num quadro ideológico de esquerda e centro-esquerda e 33,3% dos entrevistados enquadram-se politicamente na direita e centro-direita.

A sondagem teve por base 1600 entrevistas telefónicas realizadas entre 20 de março e 12 de abril . A margem de erro é de 2,6%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)