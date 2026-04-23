Portugueses insatisfeitos e pessimistas em relação à democracia. Corrupção entre as ameaças

Uma sondagem encomendada pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril revela que os portugueses estão insatisfeitos com a democracia.

49,3% dos inquiridos estão pouco ou nada satisfeitos com o funcionamento da democracia, de acordo com a sondagem, realizada entre 20 de março e 12 de abril, e que teve por base 1600 entrevistas telefónicas.

O estudo revela ainda duas ameaças principais que pairam sobre o regime democrático.

A corrupção é a principal preocupação da democracia portuguesa para 41,8% dos inquiridos, logo seguida da ameaça dos extremismos políticos dos partidos com 40,1%. Seguem-se a falta de informação ou informações erradas com 20,1%, as desigualdade sociais com 17,3% dos inquiridos, a falta de educação cívica com 14,8% das opiniões e a crise económica com 14,7%.

O pessimismo estende-se às perspectivas em relação ao futuro da democracia portuguesa. 76,7% dos inquiridos preveem que, nos próximos 25 anos, o regime democrático fique pior ou pelo menos na mesma condição em que se encontra. Apenas 14,4% acham que a democracia vai melhorar.

A amostra do estudo encontra-se tendencialmente à esquerda. 42,1% inserem-se num quadro ideológico de esquerda e centro-esquerda e 33,3% dos entrevistados enquadram-se politicamente na direita e centro-direita.

A sondagem teve por base 1600 entrevistas telefónicas realizadas entre 20 de março e 12 de abril . A margem de erro é de 2,6%.