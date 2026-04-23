TAP. Governo convida Air France-KLM e Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas

(Em atualização)

O Governo convidou a Air France-KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP, anunciou esta quinta-feira o ministro das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento, que falava depois do Conselho de Ministros, avançou que apenas os dois grupos apresentarem uma proposta não-vinculativa para a aquisição de 44,9% da TAP.

O executivo de Luís Montenegro quer alienar até 49,9% do capital da companhia: 44,9% a um investidor de referência e reservar até 5% para trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Miranda Sarmento referiu que ambas as propostas são "muito equivalentes", evitando responder sobre o valor que é proposto pelas duas companhias para a aquisição da TAP, justificando com a confidencialidade do acordo.