Costa Matos: "Duarte Cordeiro tem qualidades para ser o que quiser no PS"

Costa Matos, que foi subscritor de uma moção setorial crítica da direção de José Luís Carneiro refere-se a Duarte Cordeiro como um "extraordinário lministro do ambiente", recorda a sua passagem pelo Parlamento como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e a maioria absoluta conquistada em 2022, quando era diretor de campanha de António Costa.

Miguel Costa Matos reconhece que tem uma ligação estreita ao antigo vice-presidente da Câmara de Lisboa e por isso manifesta apoio a qualquer momento: "É conhecido que sou amigo há muitos anos de Duarte Cordeiro, trabalho com ele há muitos anos, da minha parte contará com todo o apoio para poder ter no PS o melhor contributo poder ter ".

" Duarte Cordeiro tem todas as qualidades para ser aquilo que quiser dentro do Partido Socialista ", afirma o deputado do PS.

Em declarações à Renascença , durante o programa São Bento à Sexta , Costa Matos argumenta que o antigo ministro do Ambiente "teve coragem" ao tomar a decisão que anunciou no passado fim de semana, colocando-se de fora dos órgãos de direção do PS por vontade própria, para poder discordar da atual liderança.

O deputado do PS e antigo líder da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, defende que Duarte Cordeiro "tem todas as qualidades para ser o que quiser no PS".

O antigo ministro diz que fica agora "menos compro(...)

Apesar dos rasgados elogios, o deputado do PS vinca que "não estamos a falar, neste momento, de uma disputa à liderança do Partido Socialista" e acredita que o partido está "unido".

"Penso que o partido está unido em torno de um líder que acabou de ser eleito, tem um mandato de dois anos para afirmar a alternativa que queremos ser a este governo incompetente", afirma, durante o programa da Renascença.

Sobre as declarações de Pedro Nuno Santos, que agitaram as hostes dentro do PS, Miguel Costa Matos vinca que em partidos grandes é normal haver várias opiniões.



"É evidente que o PS é um partido plural, as opiniões divergentes existem, dentro e fora dos órgãos, existem em anteriores líderes do Partido Socialista, e isso é saudável", defende o antigo líder da JS.

Lei laboral: PS desafia Chega a não alinhar com o Governo

A UGT recusou, esta quinta-feira, o pacote laboral e o Governo insiste que vai avançar, mesmo com acordo da concertação social. Quando chegar ao Parlamento, Miguel Costa Matos desafia o Chega a não alinhar com o PSD no Parlamento.



"O Chega já percebeu que este pacote laboral é muitíssimo impopular", afirma.

O deputado do PS acredita que a opinião pública dificilmente vai perceber se André Ventura der a mão a Montenegro: "O Chega tem suficente juízo para não alinhar numa coisa dessas. É um desafio".

Costa Matos garante que vai pressionar o Chega para impedir que a lei laboral seja aprovada à direita. "Cá estaremos para dizer aos trabalhadores que, se o Chega alinhar no pacote laboral, prejudicou-os".

Sobre a posição de António José Seugro, que durante a campanha eleitoral afirmou que veta uma proposta que não tenha acordo na concertação social, Miguel Costa Matos acredita que o Presidente "tem sido coerente".

"Ele tem sido muito determinado a dizer que deve haver diálogo", afirma. O deputado socialista acredita que perante um veto, o Governo deve "reconsiderar".

"A palavra do Presidente deve servir para os partidos reconsiderarem", avisa o antigo líder da JS, convicto de um recuo no caso de um veto do Palácio de Belém.