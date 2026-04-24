- Noticiário das 2h
- 24 abr, 2026
-
Política
"Fui vítima de cancelamento": Tiago Antunes fora da corrida à Provedoria da Justiça
24 abr, 2026 - 00:32 • Redação
Ex-secretário de Estado nos Governos de António Costa acredita que foi "vítima de cancelamento".
O ex-secretário de Estado nos Governos de António Costa, Tiago Antunes, considera que foi "vítima de cancelamento" por não ter sido aprovado para ser provedor da Justiça, comentou num artigo de opinião publicado na noite de quinta-feira no jornal "Expresso".
Tiago Antunes ficou a 50 votos da primeira eleição e está fora da corrida à Provedoria da Justiça desde o passado dia 16 de abril.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O nome indicado pelo Partido Socialista (PS) disse ter sido vítima de acordo que não foi honrado entre PS e PSD.
Tiago Antunes considera que foi "alvo de uma campanha vil, ridícula, recheada de falsidades e que brincou com o seu bom-nome", lê-se.
Tiago Antunes chumbado na eleição para Provedor de Justiça
Tiago Antunes falhou a eleição para Provedor de Ju(...)
- Noticiário das 2h
- 24 abr, 2026
-