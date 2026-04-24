Montenegro defende diálogo com Rússia e concorda com participação de Putin no G20

O primeiro-ministro considerou esta sexta-feira que é "preciso estabelecer diálogo com a Rússia para resolver os conflitos" em que está envolvida, afirmando concordar com a sugestão de Trump para que Putin participe na próxima cimeira do G20.

"É preciso estabelecer diálogo com a Rússia para resolver os conflitos em que a Rússia está envolvida. Portanto, desse ponto de vista, como observador externo - Portugal, que não faz parte do G20 -, eu não tenho nenhum problema em vislumbrar aspetos positivos nessa inclusão", afirmou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à margem da cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Chipre.

O primeiro-ministro respondia a uma pergunta sobre como é que vê a sugestão que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, participe na próxima cimeira do G20, em Miami, em dezembro.

"Não me parece mal, sinceramente. Parece-me que a inclusão da Rússia na avaliação das grandes questões da geopolítica e das questões económicas e comerciais do mundo não é negativa", respondeu Luís Montenegro.

Luís Montenegro saudou ainda o facto de a UE ter formalmente aprovado, esta quinta-feira, o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, considerando que se trata de um "grande passo".

Já questionado sobre como é que viu a notícia da Reuters, que indica que os Estados Unidos admitem suspender a Espanha da NATO, o primeiro-ministro respondeu apenas: "No comments".

Nestas declarações aos jornalistas, Luís Montenegro foi ainda questionado se já recebeu um novo nome para Provedor de Justiça, depois de Tiago Antunes ter descartado ao Expresso voltar a ser candidato ao cargo.

Na resposta, o chefe do executivo referiu que o PS não tem de lhe "entregar nada", frisando que a eleição do Provedor de Justiça é um assunto que deve ser discutido na Assembleia da República.

"O que eu posso dizer, porque também sou presidente do PSD -- e nunca, enfim, eximo essa qualidade -- é que o PSD assumiu um compromisso com o PS, no âmbito ainda da legislatura anterior, que passava pelo entendimento de que seria o PSD a indicar o presidente do Conselho Económico e Social (CES) e o PS a fazer uma proposta para ser objeto, naturalmente, da apreciação e aprovação pelos senhores deputados na Assembleia da República. É isso que nós vamos aguardar que seja feito", afirmou.

Esta quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu a participação de Vladimir Putin na cimeira de líderes do G20 em Miami, em dezembro, embora considerando improvável a vinda do homólogo russo.

Questionado na Casa Branca sobre notícias acerca da participação russa na cimeira, Trump afirmou desconhecer qualquer convite oficial a Moscovo, mas defendeu que "seria muito útil" se Putin viesse.

"Sou da opinião que devemos falar com todos", frisou Trump, invocando a necessidade de manter contactos com Moscovo para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia.

"Quando vou a estas reuniões do G7, 90% das vezes estão a falar sobre a Rússia, e eu penso: "Porque é que os expulsaram?" Na minha opinião, teria sido melhor não os expulsar", adiantou.