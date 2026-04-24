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PS garante que falará primeiro com PSD para encontrar novo nome candidato a Provedor de Justiça

24 abr, 2026 - 12:23 • Lusa

Líder parlamentar do PS disse respeitar a decisão de Tiago Antunes de não se voltar a apresentar a eleições para o cargo de Provedor de Justiça depois de ter sido chumbado e compreender os seus argumentos do ponto de vista político, lembrando que era um nome com acordo do PSD.

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O PS disse esta sexta-feira que falará primeiro com o PSD sobre o novo nome para Provedor de Justiça, compreendendo a decisão de Tiago Antunes de sair da corrida após ter sido alvo de uma "campanha da direita mais radical".

Em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse respeitar a decisão de Tiago Antunes de não se voltar a apresentar a eleições para o cargo de Provedor de Justiça depois de ter sido chumbado e compreender os seus argumentos do ponto de vista político, lembrando que era um nome com acordo do PSD.

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"O professor Tiago Antunes foi alvo de uma campanha da direita mais radical, pressão que mais de metade da bancada do PSD não foi capaz de suportar, não cumprindo a indicação de voto do líder parlamentar", lamentou.

Segundo Eurico Brilhante Dias, "não há convites feitos" pelo PS.

"Em primeira instância falaremos com o grupo parlamentar do PSD", disse, esperando que esta eleição se possa fazer "durante o mês de maio".

O líder parlamentar do PS referiu que quando o partido pensou nas eleições para todos os órgãos externos tinha um conjunto de pessoas que consideravam idóneas.

"O professor Tiago Antunes tinha o perfil que achávamos o correto, mas temos um conjunto de outros nomes identificadas com perfil e entre os quais vamos agora escolher", apontou.

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O antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes lamentou esta sexta-feira ter sido vítima de cancelamento, com o chumbo do parlamento do seu nome para provedor de Justiça, e colocou-se de fora da corrida.

Em artigo de opinião publicado no semanário Expresso, Tiago Antunes desejou, "sinceramente, que muitas pessoas qualificadas continuem a disponibilizarem-se para servir a causa pública".

"Cada vez tenho mais dúvidas, porém. Os deputados desrespeitam acordos, brincam com o bom-nome das pessoas e alimentam campanhas persecutórias absolutamente infundadas e ridículas. Assim, não contem comigo", lê-se.

Há cerca de uma semana, a eleição do professor universitário e ex-governante para o cargo de provedor de Justiça ficou aquém dos votos necessários, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados.

Fonte parlamentar disse na altura à agência Lusa que o candidato indicado pelo PS após acordo com o PSD, teve 86 brancos e 36 nulos no sufrágio por voto secreto, quando teria de alcançar 154 votos a favor para atingir a maioria qualificada.

Tiago Antunes candidatou-se a um cargo que está por preencher desde o início da presente legislatura, quando Maria Lúcia Amaral o deixou para desempenhar as funções de ministra da Administração Interna.

No sábado, o secretário-geral do PS indicou que o seu partido estava em diálogo com Tiago Antunes para avaliar uma nova candidatura a Provedor de Justiça, elogiando uma "personalidade de grande integridade" e "sem qualquer pendor partidário".

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