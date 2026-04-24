PS garante que falará primeiro com PSD para encontrar novo nome candidato a Provedor de Justiça

O PS disse esta sexta-feira que falará primeiro com o PSD sobre o novo nome para Provedor de Justiça, compreendendo a decisão de Tiago Antunes de sair da corrida após ter sido alvo de uma "campanha da direita mais radical".

Em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse respeitar a decisão de Tiago Antunes de não se voltar a apresentar a eleições para o cargo de Provedor de Justiça depois de ter sido chumbado e compreender os seus argumentos do ponto de vista político, lembrando que era um nome com acordo do PSD.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O professor Tiago Antunes foi alvo de uma campanha da direita mais radical, pressão que mais de metade da bancada do PSD não foi capaz de suportar, não cumprindo a indicação de voto do líder parlamentar", lamentou.

Segundo Eurico Brilhante Dias, "não há convites feitos" pelo PS.

"Em primeira instância falaremos com o grupo parlamentar do PSD", disse, esperando que esta eleição se possa fazer "durante o mês de maio".

O líder parlamentar do PS referiu que quando o partido pensou nas eleições para todos os órgãos externos tinha um conjunto de pessoas que consideravam idóneas.

"O professor Tiago Antunes tinha o perfil que achávamos o correto, mas temos um conjunto de outros nomes identificadas com perfil e entre os quais vamos agora escolher", apontou.