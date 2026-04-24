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Seguro nomeia Adalberto Campos Fernandes para coordenar pacto para a saúde

24 abr, 2026 - 14:40 • Olímpia Mairos

Nomeação de Adalberto Campos Fernandes reforça aposta do Presidente António José Seguro numa estratégia de longo prazo para garantir um sistema de saúde mais estável, universal e centrado nas pessoas.

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O Presidente da República, António José Seguro, designou o professor Adalberto Campos Fernandes como Coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, reforçando a prioridade atribuída ao setor da Saúde no atual mandato presidencial.

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A decisão enquadra-se, segundo nota da Presidência, na “magistratura de influência do Presidente da República e na sua capacidade de mobilização de atores políticos e sociais”, assumindo a Saúde como “uma área prioritária”, por constituir “fundamento estruturante do contrato social português” e um “direito universal e tendencialmente gratuito”.

Na mesma nota, é sublinhado que “garantir o direito à proteção da saúde é uma responsabilidade indeclinável do Estado” e que essa missão “não se limita à prestação de cuidados”, implicando antes assegurar que “nenhum cidadão é deixado para trás”.

Perante os desafios atuais, a Presidência alerta que “respostas avulsas ou de curto prazo são insuficientes”, defendendo uma estratégia baseada “na estabilidade, na previsibilidade e na continuidade das políticas públicas”.

O objetivo passa por “colocar as pessoas no centro das decisões”, valorizar os profissionais de saúde e reforçar a proximidade dos cuidados, garantindo um sistema “integrado, eficiente e justo”.

O texto destaca ainda a necessidade de “uma visão clara e de longo prazo”, assente num compromisso coletivo que permita responder aos desafios presentes e preparar o futuro, preservando a saúde como “um dos pilares mais sólidos da democracia portuguesa”.

Sobre a escolha, a Presidência considera que “a capacidade e o percurso” de Adalberto Campos Fernandes são “garantia bastante de que estará à altura do desafio” e de que saberá coordenar a construção deste pacto estratégico.

Médico especialista em Saúde Pública e professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, o novo coordenador foi também Ministro da Saúde. O seu percurso académico inclui formação pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Nova de Lisboa.

A sua carreira combina atividade académica, produção científica, experiência governativa e gestão de organizações de saúde, com intervenção continuada nas áreas da governação e desenvolvimento dos sistemas de saúde, a nível nacional e internacional.

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