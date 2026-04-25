António José Seguro desafia jovens a mudar a política e o futuro de Portugal

O Presidente da República, António José Seguro, voltou este sábado a apelar à participação ativa dos jovens na vida política, defendendo que a renovação do país depende de uma nova geração disposta a intervir com valores, ideias e sentido crítico.

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Depois do discurso na sessão solene das comemorações do Revolução de 25 de Abril de 1974 no Parlamento, o Presidente da República reuniu um conjunto de jovens numa palestra nos jardins do Palácio de Belém, onde assumiu que estes são tempos de escuridão e defendeu a necessidade de mudar a política.

“Nós precisamos, nestes tempos de escuridão, de ter identidade, de ter valores e de ter princípios. E aquilo que eu ouvi por detrás das vossas intervenções e por detrás das vossas propostas são valores, são princípios, são ideias, é tolerância, é respeito pelas opiniões dos outros e é, sobretudo, uma ânsia muito grande que o país mude”, afirmou.

Dirigindo-se diretamente aos mais novos, o Presidente reiterou o convite à participação política, assumindo que a mudança passa necessariamente pelo seu envolvimento:

“É por isso que eu renovo o apelo que fiz hoje no Parlamento aos jovens portugueses. Mudem a política para mudar o país. Entrem dentro da política, à vossa maneira, com os vossos princípios, com os vossos valores, com a vossa generosidade, com a vossa energia.”

As comemorações do 25 de Abril em Belém ficaram também marcadas pela forte adesão popular. Ao longo da tarde, milhares de pessoas passaram pelos jardins do palácio, num ambiente de proximidade com o Presidente da República, que cumprimentou visitantes e participou em várias fotografias.