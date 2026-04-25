Seguro defende que tornar públicos donativos políticos "é um compromisso com a ética"

António José Seguro defende que tornar públicos os donativos políticos "não é uma questão administrativa. É um compromisso com a ética".

Para o Presidente da República, "onde há opacidade cresce a suspeita, onde há clareza cresce a legitimidade". Um recado dado passado uma semana desde a decisão que faz com que os nomes dos doadores dos partidos e das campanhas eleitorais já não podem ser revelados.

No seu primeiro discurso numa sessão solene para celebrar o 25 de Abril desde que foi eleito Presidente da República, que acabou aplaudido pelas bancadas da Esquerda, do PSD e até do Chega, Seguro centrou a sua intervenção na defesa dos valores da liberdade que "é tão natural como a nossa vida".

"Na Democracia, a liberdade não é um acessório, é um fundamento", sublinhou.

Seguro recordou vários temas como o acesso à habitação, o combate à pobreza, o apoio à cultura e a Justiça "a tempo e horas" como valores fundamentais da liberdade.

O chefe de Estado português referiu, igualmente, os algoritmos e sistemas de Inteligência Artificial que "influenciam cada vez mais as escolhas" dos cidadãos, exigindo mais escrutínio a estas tecnologias.

"A liberdade é garantir que a tecnologia serve o ser humano e não o contrário", referiu.

"A liberdade desaparece aos poucos. Primeiro é uma lei que parece razoável, depois é uma instituição que se esvazia. Acontece com argumentos que parecem inofensivos e nos dias de hoje também com algoritmos", acrescentou.