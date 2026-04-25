Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

25 de Abril

Seguro defende que tornar públicos donativos políticos "é um compromisso com a ética"

25 abr, 2026 - 12:20 • João Malheiro

Para o Presidente da República, "onde há opacidade cresce a suspeita, onde há clareza cresce a legitimidade". Discurso na sessão solene do 25 de Abril interpelou diretamente os jovens para preservar a liberdade.

A+ / A-

António José Seguro defende que tornar públicos os donativos políticos "não é uma questão administrativa. É um compromisso com a ética".

Para o Presidente da República, "onde há opacidade cresce a suspeita, onde há clareza cresce a legitimidade". Um recado dado passado uma semana desde a decisão que faz com que os nomes dos doadores dos partidos e das campanhas eleitorais já não podem ser revelados.

No seu primeiro discurso numa sessão solene para celebrar o 25 de Abril desde que foi eleito Presidente da República, que acabou aplaudido pelas bancadas da Esquerda, do PSD e até do Chega, Seguro centrou a sua intervenção na defesa dos valores da liberdade que "é tão natural como a nossa vida".

"Na Democracia, a liberdade não é um acessório, é um fundamento", sublinhou.

Seguro recordou vários temas como o acesso à habitação, o combate à pobreza, o apoio à cultura e a Justiça "a tempo e horas" como valores fundamentais da liberdade.

O chefe de Estado português referiu, igualmente, os algoritmos e sistemas de Inteligência Artificial que "influenciam cada vez mais as escolhas" dos cidadãos, exigindo mais escrutínio a estas tecnologias.

"A liberdade é garantir que a tecnologia serve o ser humano e não o contrário", referiu.

"A liberdade desaparece aos poucos. Primeiro é uma lei que parece razoável, depois é uma instituição que se esvazia. Acontece com argumentos que parecem inofensivos e nos dias de hoje também com algoritmos", acrescentou.

🔴25 de Abril. Reveja aqui os discursos da sessão solene

25 de Abril

🔴25 de Abril. Reveja aqui os discursos da sessão solene

António José Seguro vai discursar numa sessão sole(...)

Seguro pede aos jovens para protegerem a liberdade

O Presidente da República dedicou grande parte do seu discurso a uma interpelação direta aos jovens, reconhecendo que enfrentam desafios duros e que "o presente está a hipotecar o futuro".

António José Seguro diz que "não é aceitável tratar as alterações climáticas como um problema de amanhã", pois "o clima não espera pelo calendário político".

O chefe de Estado português reconhece que não pode obrigar os mais novos a gostar do 25 de Abril, porque "ninguém ama por decreto". No entanto, realçou vários direitos que hoje são adquiridos graças ao 25 de Abril: "Quero dizer-vos de modo simples: quando deixaram de ser obrigados a combater, quando não têm de pedir autorização ao vosso marido, quando a vossa mãe e pai foram a urgência e não lhes pediram pagamento para serem tratados, quando leram ou partilharam uma noticia critica do poder e ninguém vos bateu, foi Abril. Abril está nos gestos, faz parte da vossa vida porque têm liberdade", apontou.

Seguro reconheceu que "a democracia tem falhas e às vezes desilude", porém também exalta que "é o único lugar onde a nossa voz conta".

"Se queremos uma política melhor, não é afastando-nos que a melhorarmos. O meu apelo é simples: Estejam atentos. Abril não precisa de guardiões solenes, precisa de cidadãos atentos e com capacidade crítica", indica.

"Não sejam espectadores da Democracia, sejam protagonistas. Cada geração tem um teste, este é o vosso: Garantir que a liberdade não se esqueça e não diminua", apelou, ainda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)