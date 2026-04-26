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Líder do PS/Açores diz que partido tem de estar preparado para ir a eleições e governar

26 abr, 2026 - 22:48 • Lusa

Francisco César referiu que, "muito em breve", o PS/Açores irá ter eleições para a presidência e, no final do ano, será realizado o Congresso Regional para preparar o partido "para um novo ciclo".

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O líder do PS/Açores disse hoje que o partido tem de estar preparado "para ir a eleições e governar a qualquer momento", por considerar que o atual Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM é "muito instável".

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Francisco César afirmou na reunião da Comissão de Ilha do PS de São Miguel, realizada no Cineteatro Lagoense, na Lagoa, que o partido "tem que estar preparado para ir a eleições e governar a qualquer momento", porque a situação é "muito instável" da parte do Governo Regional liderado por José Manuel Bolieiro.

O socialista referiu que, "muito em breve", o PS/Açores irá ter eleições para a presidência e, no final do ano, será realizado o Congresso Regional para preparar o partido "para um novo ciclo".

"Nós temos um Governo Regional que não só governa mal, tem uma conjuntura muito difícil, mas mesmo internamente tem muitas dificuldades, quer na liderança, quer na estabilização de políticas, quer no relacionamento entre membros do Governo (...). E quando não há estabilidade, todos nós perdemos", afirmou.

Também referiu que o PS "não deseja eleições" antecipadas, defendendo que os ciclos eleitorais devem ser cumpridos e que deve ser o Governo Regional a resolver os problemas que criou.

"Mas, não tenham a mínima dúvida, no momento em que considerarmos que este Governo é mais prejudicial do que a alternativa, não teremos problema em votar os instrumentos necessários para que haja novas eleições e o povo seja chamado a decidir", vincou.

O líder socialista açoriano também afirmou que o executivo regional "gasta mais do que arrecada" e que há uma degradação dos serviços públicos.

Em termos financeiros, disse que o Governo nunca teve "tanto dinheiro", mas também "nunca gastou tanto como agora", referindo que desde 2020 teve o equivalente a "cinco orçamentos dos Governos Regionais do PS".

Francisco César alertou que os efeitos da crise internacional "estão a chegar" e que, se houver uma quebra de receitas e do turismo, o Governo Regional "não terá capacidade para responder".

"Não haverá capacidade para apoiar empresas, consumo ou o turismo (...), porque não planearam e não têm recursos", disse.

Se a crise se confirmar, a região poderá enfrentar "muitas dificuldades", com o executivo a depender de apoios externos como programas europeus.

Sobre o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), criticou a resposta do Governo da República, considerando-a "no mínimo curiosa", e exigiu clareza sobre o apoio aos Açores.

"Se o Governo Regional fala baixinho (...), não será o PS a falar baixo, será o PS a exigir aquilo que é devido", prometeu.

Na reunião, André Franqueira Rodrigues foi eleito presidente da mesa e Cristina Calisto foi reconduzida na liderança do secretariado.

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