PSD aponta falhas "graves na comunicação" e pede 72 horas de autonomia para infraestruturas críticas

O grupo de trabalho sobre o apagão de 28 de abril de 2025 conclui que o incidente revelou falhas de comunicação graves, que acabaram por condicionar a capacidade de resposta das entidades de emergência, a informação à população e a coordenação entre os operadores. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A proposta de relatório, a que a Renascença teve acesso, indica que a resposta “operacional do Estado permitiu assegurar a continuidade dos serviços essenciais e evitar ruturas generalizadas nas infraestruturas críticas”. No entanto, ao longo do dia, a resposta decorreu num cenário em que as comunicações se degradavam, porque a informação não circulava entre as autoridades, nem para a população, nem mesmo entre as próprias entidades oficiais. No relatório, que vai ser discutido no Parlamento um ano após o apagão, dá-se o exemplo das SMS enviadas seis horas depois do início do incidente, sendo que metade nunca chegou ao destinatário. SMS falharam e rádio foi essencial “O envio de SMS foi iniciado às 17h15, com difusão efetiva apenas a partir das 20h00, quando parte significativa das estações-base já operava sem energia de rede; a taxa de entrega ficou abaixo dos 50%, tendo a rádio desempenhado um papel supletivo relevante”, pode ler-se no relatório. Já quanto ao sistema SIRESP, no momento mais crítico, “368 estações operavam apenas em modo local e 74 encontravam-se inoperacionais, num total de 550, com perda de interoperabilidade à escala nacional”, revela o documento. A proposta de relatório, elaborada pelo deputado do PSD Paulo Moniz, a que a Renascença teve acesso, conclui ainda que o apagão demonstrou que vários setores críticos, como telecomunicações, saúde, transportes ou abastecimento de água, não dispõem de sistemas de backup suficientes para responder a um evento como o que ocorreu a 28 de abril do ano passado, em que o país ficou sem eletricidade durante mais de nove horas. O grupo de trabalho foi criado em julho, e os deputados ouviram mais de duas dezenas de entidades públicas, reguladores, operadores do sistema elétrico, serviços de emergência, Forças Armadas, entidades europeias e especialistas independentes, tendo ainda recebido por escrito mais de 50 contributos técnicos e institucionais.

Origem em Espanha e efeito em cascata Nos próximos meses, o grupo de trabalho vai discutir este relatório, que conclui também que o apagão, com origem no sistema elétrico espanhol, resultou de um “fenómeno técnico de sobretensão que evoluiu para um colapso em cascata da rede ibérica”. Apesar de Portugal ter, à data do incidente, um “enquadramento regulatório mais atualizado do que o sistema espanhol”, a integração dos dois sistemas impediu que o país estivesse protegido contra este incidente ocorrido do outro lado da fronteira. “O apagão evidenciou igualmente a forte interdependência do sistema elétrico ibérico e a reduzida margem de isolamento face a perturbações graves ocorridas no sistema vizinho”, lê-se no relatório. Para além disso, o deputado do PSD Paulo Moniz conclui que o Sistema Elétrico Nacional demonstrou capacidade de reposição progressiva com recurso a meios próprios, apesar de o processo de arranque autónomo ter enfrentado dificuldades iniciais relevantes. Infraestruturas críticas devem ter autonomia energética mínima de 72 horas A proposta de relatório recomenda ao Governo que seja estabelecido, por lei ou por via regulatória, “um requisito mínimo de autonomia energética de 72 horas para as infraestruturas mais críticas e de 24 horas para as restantes”, com auditorias obrigatórias e periódicas. O documento acrescenta ainda que farmácias e o retalho alimentar de grande dimensão devem ser integrados nas infraestruturas críticas. Outra recomendação baseia-se no exemplo da Universidade de Coimbra, que, com produção renovável, armazenamento e gestão inteligente de energia, conseguiu assegurar autonomia energética prolongada. “O Grupo de Trabalho recomenda que o Governo promova programas de financiamento e projetos-piloto para microrredes resilientes em hospitais, centros de saúde, lares, estruturas de proteção civil e bombeiros”, lê-se na proposta de relatório.