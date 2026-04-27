Chega reúne conselho nacional em maio para marcar data da convenção

O Chega vai reunir o seu conselho nacional no dia 21 de maio para decidir a data da convenção, que esteve prevista para o próximo mês mas não chegou a ser oficialmente agendada.

O líder do Chega apontou a próxima convenção do Chega para os dias 08, 09 e 10 de maio, mas essa reunião não chegou a ser marcada oficialmente, porque não chegou a realizar-se qualquer conselho nacional para a formalizar.

O Conselho Nacional do Chega vai reunir-se de forma ordinária no dia 21 de maio, à noite, no Fórum Lisboa.

Da ordem de trabalhos consta uma "deliberação sobre a Convenção Nacional, ordinária, incluindo calendarização e demais atos conexos".

Os conselheiros vão também votar as contas do partido relativas a 2025 e o orçamento para este ano e discutir a posição do partido relativamente à reforma do Estado e às alterações à lei laboral.

Nesta reunião, será ainda revisto o regulamento eleitoral dos órgãos nacionais e das secções regionais e distritais.

Em meados de abril, André Ventura admitiu o adiamento e atirou a convenção para depois das eleições dos órgãos locais e regionais, que deverão acontecer no verão.

A última Convenção Nacional do partido aconteceu em janeiro de 2024, em Viana do Castelo, e a eleição dos órgãos nacionais do Chega nessa reunião magna foi invalidada pelo Tribunal Constitucional (TC). O mesmo tinha sido decidido em relação à convenção anterior, que aconteceu um ano antes, em Santarém.

O TC tem vindo também a "chumbar" as sucessivas alterações aos estatutos do partido, pelo que atualmente são válidos os originários, de 2019.