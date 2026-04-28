Liberais querem que Espanha pague prejuízos do apagão

Ao fim de cinco meses de audições, no grupo de trabalho sobre o apagão de 28 de abril de 2025, a Iniciativa Liberal (IL) ficou pouco esclarecida porque quase todas as entidades escutadas pelos deputados não conseguiram apontar o porquê das falhas nem o que já foi feito para colmatar o que correu mal naquele dia em que o país ficou sem energia desde as 11h33 da manhã até às 20h00.

O deputado liberal considera que “pouco se conseguiu concluir” porque há “um medo de assumir” erros e acusa o PSD de ter uma postura neste processo “apenas de uma gestão política para que seja tudo o mais limpo possível, sem criar muitas ondas”, e colocar a responsabilidade do lado de Espanha.

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Em entrevista à Renascença, o deputado da Iniciativa Liberal que integra o grupo de trabalho, criado em julho por iniciativa do PS, reconhece que, sendo a origem do apagão em Espanha, o Estado Português deve exigir uma compensação pelos prejuízos causados durante esse dia.

“A origem, tudo o que aconteceu, está do lado de Espanha. Portanto, há uma outra questão a tratar, que é, Portugal terá de ser compensado, porque a falha humana é da má gestão da rede elétrica espanhola”, defende.

Questionado sobre se essa compensação deve ser financeira, o deputado liberal admite que só pode ser essa a solução. “Isso terá de ser analisado, o nosso regulador de energia irá fazer a sua própria análise. Agora, parece-me que deve ser financeiramente, porque houve um dano económico concreto que foi causado a Portugal”, refere Jorge Miguel Teixeira.

Demora no blackstart? "Ninguém explicou"

Para além da origem do apagão, o deputado liberal tentou ainda saber porque é o sistema demorou tanto tempo a arrancar, a fazer o "blackstart", mas não conseguiu obter uma resposta clara ao longo destes meses de trabalho.

“Nós temos duas centrais em Portugal capazes de iniciar um processo 'blackstart'. Em teoria, o 'blackstart' deve demorar menos de uma hora, mas levou muito mais horas. Isso é estranho. Não é suposto, tecnicamente, ser assim. Ninguém respondeu, nem ninguém explicou porque é que demorou tanto tempo”, diz Jorge Miguel Teixeira.