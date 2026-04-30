Macário Correia vai liderar empresa para gerir o plano "Água que Une"

Macário Correia vai liderar a empresa AQUA SA – que vai coordenar os projetos ligados ao programa "Água que Une", relacionados com a água, anunciou o primeiro-ministro esta quinta-feira.

As declarações de Luís Montenegro foram feitas na conferência de imprensa – sem direito a perguntas dos jornalistas – no final do Conselho de Ministros, em Beja.

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Esta estrutura – ACQUA SA – será liderada por Macário Correia, que foi presidente da Câmara de Faro durante vários mandatos, eleito pelo PSD. Atualmente há mais de 1.500 milhões já em aplicação na área da água, revelou o chefe do Governo.

Nesta declaração, Montenegro afirmou que "em Portugal não temos falta de água, temos é falta de capacidade de armazenar esse recurso", e apontou o Alentejo como um exemplo nesta área, devido à barragem do Alqueva.

O primeiro-ministro lembra que o projeto esteve muitas vezes "bloqueado" e foi o "professor Cavaco Silva que teve a coragem de chutar à baliza".

"Cá estamos, para, com moderação e sentido de responsabilidade, fazer chegar o apoio. Isto não nos pode demover da necessidade de transformar o país", afirmou o líder do Governo.

Mais cedo, durante uma visita à Ovibeja, Luís Montenegro anunciou que o Governo vai passar a fazer um conselho de ministros descentralizado uma vez por mês.

"O setor da agricultura é estratégico", defendeu o primeiro-ministro. Montenegro lembra que esteve na Ovibeja nas últimas edições, tanto como primeiro-ministro como líder da oposição. "O discurso foi sempre o mesmo", argumenta.

Moratórias prolongadas

Montenegro anunciou o prolongamento por mais 12 meses das moratórias de crédito atribuídas a empresas, instituições sociais e famílias, disse o primeiro-ministro no final da reunião decorrida em Beja.

A medida, já anunciada na quarta-feira por Luís Montenegro, durante o debate quinzenal no parlamento, destina-se a permitir que empresas, instituições sociais e famílias "possam usufruir de um período maior isento do pagamento de capital e de juros dos seus empréstimos", caso necessitem.

60 milhões para o regadio

O primeiro-ministro anunciou também um apoio de 60 milhões de euros para os proprietários de terrenos agrícolas de regadio que tenham sido afetados pelas tempestades de fevereiro.

60 milhões de euros para eletrificar a linha de comboio

Luís Montenegro aproveitou para anunciar que o Governo "desbloqueou" o montante de 60 milhões de euros para que a linha ferroviária seja eletrificada no Alentejo. Atualmente, por causa de não ser eletrificada, ir de Beja até Lisboa de comboio implica um transbordo.

Há também três automotoras prometidas para 2027 para operar esta linha enquanto não há eletrificação da linha, mas que pode continuar a ser usado depois disso.

No total, anunciou Montenegro, o Governo vai investir mais de 1 800 milhões de euros em "material circulante".

Fim das limitações aos furos

O primeiro-ministro anunciou ainda o fim do limite aos furos nos aquíferos, que estava em vigor por causa de vários anos em que choveu pouco em Portugal.

No entanto, Luís Montenegro apela à "moderação" na utilização dos furos.

A "empatia" com o aumento do custo de vida

No final da declaração, o primeiro-ministro garantiu que "o Governo tem empatia" com as dificuldades provocadas pelo aumento do custo de vida. Acontece poucas horas depois de ter defendido que a subida dos preços não é "motivo de alarme" neste momento para o Governo.