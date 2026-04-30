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Montenegro admite subida do custo de vida, mas diz que inflação “não é motivo para alarme”
30 abr, 2026 - 14:34 • Olímpia Mairos
Luís Montenegro reage aos dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam inflação de 3,4% em abril, garantindo atenção do Governo aos preços essenciais.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta quinta-feira que o Governo está consciente da subida da taxa de inflação e reconhece que o custo de vida está a aumentar, considerando a situação preocupante, mas sublinhando que “não é ainda motivo para alarme”.
À margem de uma visita à 42.ª Ovibeja, certame agropecuário que decorre em Beja e onde se realiza a reunião do Conselho de Ministros, o chefe do Governo foi questionado pelos jornalistas sobre os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
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De acordo com a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo INE, a taxa de inflação acelerou para 3,4% em abril, representando um aumento de 0,7 pontos percentuais face ao mês anterior, impulsionado sobretudo pela subida dos preços dos combustíveis.
Economia
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Perante estes números, Luís Montenegro afastou cenários de alarmismo, embora admita preocupação generalizada. “Preocupados e apreensivos estamos todos, mas não é ainda motivo para alarme”, afirmou.
“Não vale a pena estarmos a antecipar problemas que ainda podemos evitar”, vincou.
O primeiro-ministro garantiu ainda que o Executivo está a acompanhar de perto a evolução dos preços, em particular dos bens essenciais. “O Governo está muito atento à evolução dos preços dos bens mais essenciais à vida das pessoas”, assegurou, acrescentando que continuará a agir com “responsabilidade e prudência” face à evolução da situação.
“O Governo […] não deixará de estar atuante de acordo com um critério que é de responsabilidade e de prudência de adequação à evolução da realidade”, concluiu.
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