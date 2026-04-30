Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inflação

Montenegro assegura "empatia e compreensão" face a aumento de custo de vida e apoios "com moderação e responsabilidade"

30 abr, 2026 - 21:30 • Lusa

Depois de dizer que subida da inflação não é "ainda motivo para alarme", primeiro-ministro voltou a falar sobre o agravamento do custo de vida em Portugal

A+ / A-

O primeiro-ministro assegurou esta quinta-feira que o Governo tem "empatia e compreensão" para as dificuldades de cidadãos e empresas perante o aumento do custo de vida, dizendo que os apoios serão dados com "moderação e responsabilidade".

No final da reunião do Conselho de Ministros, que se realizou na Ovibeja, Luís Montenegro salientou que as razões desta subida da inflação – que hoje já tinha dito não ser "ainda motivo para alarme" - não são da responsabilidade do Governo e considerou que ainda tornam mais necessário "transformar o país".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não nos pode demover, pelo contrário, só deve acentuar mais a necessidade que nós temos de sermos resistentes a transformar o país, a transformá-lo do ponto de vista estratégico e estrutural, para estarmos ainda mais preparados no futuro quando outros choques, seja de que natureza for, vierem a colocar-se diante de nós", afirmou.

Na véspera do Dia do Trabalhador e numa altura em que existe um impasse negocial sobre a proposta do Governo de revisão do Código do Trabalho, Montenegro reiterou que é necessário "um país mais rico, mais produtivo, para poder ser mais justo, mais equilibrado e mais preparado".

Montenegro admite subida do custo de vida, mas diz que inflação “não é motivo para alarme”

Montenegro admite subida do custo de vida, mas diz que inflação “não é motivo para alarme”

Luís Montenegro reage aos dados do Instituto Nacio(...)

Numa declaração de quase meia hora sem direito a perguntas, o chefe do Governo admitiu que se vive "um tempo muito desafiante, um tempo de incerteza, um tempo de instabilidade, que vem de fora para dentro".

"Esse tempo tem essa marca, não é da nossa responsabilidade, não estava nas nossas cogitações. Num primeiro momento, foi a força da natureza que o impôs, num segundo momento foi a falta de força diplomática e social que fez evoluir os conflitos", considerou.

Para o primeiro-ministro, o Governo só tinha duas opções: "Ou nos ficamos a queixar das circunstâncias ou enfrentamos as circunstâncias e continuamos o nosso trabalho para estarmos ainda mais fortes, resistentes e resilientes no futuro".

"E esta é a nossa opção, tomamos medidas como fizemos hoje para poder diminuir, mitigar os efeitos da conjuntura. Nós estamos atentos àquilo que se passa com a vida de cada português, nós temos empatia, temos muita perceção e compreensão sobre o que é viver com o aumento do custo de vida e com a ameaça desse custo vir no futuro a aumentar ainda mais", assegurou.

Por outro lado, admitiu que o Governo está consciente das dificuldades das empresas, nomeadamente neste setor agroalimentar.

"Cá estamos para, com moderação e sentido de responsabilidade, fazer chegar o apoio que é necessário nesta altura", afirmou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)