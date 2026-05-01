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Dia do Trabalhador

"A teimosia não é nossa": Montenegro diz que há "sempre espaço para negociar" sobre lei laboral

01 mai, 2026 - 19:35 • Catarina Magalhães

"Há sempre espaço para negociar", insiste o primeiro-ministro num dia marcado por críticas dos sindicatos sobre as propostas do Governo.

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, acusou neste 1º de Maio os sindicatos de "teimosia" na reta final das negociações sobre o pacote laboral.

Montenegro disse que "há sempre espaço para negociar" e insistiu que deve ser a UGT a ceder desta vez.

"O governo já cedeu em várias matérias e o parceiro social que fez menos cedências até agora foi a UGT", disse. "A teimosia não é nossa, não têm o direito de dizer isso."

Este Dia do Trabalhador tem sido marcado por críticas dos sindicatos sobre as propostas do Governo.

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"As leis laborais podem evoluir de maneira tornar a economia portuguesa mais competitiva", acredita Montenegro. "Este é um governo que valoriza o trabalho."

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