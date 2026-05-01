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Dia do Trabalhador
"A teimosia não é nossa": Montenegro diz que há "sempre espaço para negociar" sobre lei laboral
01 mai, 2026 - 19:35 • Catarina Magalhães
"Há sempre espaço para negociar", insiste o primeiro-ministro num dia marcado por críticas dos sindicatos sobre as propostas do Governo.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, acusou neste 1º de Maio os sindicatos de "teimosia" na reta final das negociações sobre o pacote laboral.
Montenegro disse que "há sempre espaço para negociar" e insistiu que deve ser a UGT a ceder desta vez.
"O governo já cedeu em várias matérias e o parceiro social que fez menos cedências até agora foi a UGT", disse. "A teimosia não é nossa, não têm o direito de dizer isso."
Este Dia do Trabalhador tem sido marcado por críticas dos sindicatos sobre as propostas do Governo.
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"As leis laborais podem evoluir de maneira tornar a economia portuguesa mais competitiva", acredita Montenegro. "Este é um governo que valoriza o trabalho."
1 de Maio
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O secretário-geral Tiago Oliveira voltou a pedir q(...)
O chefe de Governo voltou a referir que este Governo tem o objetivo de "construir um futuro", mas sem "abandonar as suas convicções" em matéria laboral.
"Com esforço de todos possível todos darmos um passo para um entendimento, mas com cedências", afirmou.
O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou na tarde desta sexta-feira à mobilização nacional dos trabalhadores para a greve geral marcada para 3 de junho, acusando o Governo de promover um dos maiores ataques de sempre aos direitos laborais.
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