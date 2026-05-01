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Carneiro desafia Montenegro: "Deixe cair este pacote laboral, porque ele ofende"

01 mai, 2026 - 16:26 • Lusa

O secretário-geral do PS garantiu que o partido "tudo fará para impedir que o Governo ofenda aos trabalhadores". Questionado sobre uma greve geral da CGTP para 3 de junho, Carneiro diz que a ação de luta é uma decisão que compete às centrais sindicais.

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O secretário-geral do PS desafiou esta sexta-feira o primeiro-ministro a deixar cair a reforma laboral, que diz ser ofensiva para os trabalhadores, ao prejudicar jovens e mulheres, e defendeu que cabe às centrais sindicais decidirem a greve geral.

"Faço-lhe um apelo: deve deixar cair esta teimosia e deixar cair este pacote laboral, porque ele ofende - é ofensivo dos mais jovens, das mulheres trabalhadoras, dos mais vulneráveis e ofende particularmente as famílias portuguesas", afirmou José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas à chegada à festa dos trabalhadores, que a UGT está a realizar hoje no Centro Desportivo do Jamor, em Oeiras.

Carneiro garantiu que "o PS tudo fará para impedir que o Governo ofenda aos trabalhadores, as mulheres, as famílias deste país", acusando o executivo de "quer andar para trás nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, particularmente dos mais jovens, das mulheres e das famílias".

Questionado sobre o sentido da greve geral que a CGTP convocará hoje para 03 de junho, e à qual a UGT ainda não disse se aderirá, José Luís Carneiro disse que essa ação de luta é uma decisão que compete às centrais sindicais.

"Essa é uma decisão que compete às centrais sindicais" e não ao PS, respondeu.

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