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Governo mantém falta de "segurança jurídica" para avançar com regulamentação da eutanásia

01 mai, 2026 - 09:29 • João Malheiro

O Governo rejeita a ideia de que esteja a "bloquear a lei", mas reitera que qualquer aplicação da lei da Eutanásia terá de respeitar "plenamente a Constituição e a segurança jurídica”.

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O Governo mantém que sente falta de "segurança jurídica" para regulamentar a lei da Eutanásia, como avançou a Renascença em março.

Agora, em resposta ao jornal "Público", o Ministério da Saúde aponta que continua a não haver condições "para avançar com a regulamentação nos termos atuais", sublinhando que o Tribunal Constitucional declarou que várias normas do último diploma como inconstitucionais.

O Governo rejeita a ideia de que esteja a "bloquear a lei", mas reitera que qualquer aplicação da lei da Eutanásia terá de respeitar "plenamente a Constituição e a segurança jurídica”.

Em março, à Renascença, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda não afastam a possibilidade de chamarem o diploma ao Parlamento para expurgar as inconstitucionalidades detetadas pelo TC.

Já do lado do Chega, perante uma eventual chamada do diploma ao Parlamento por algum dos partidos que aprovou a lei, Ventura já tem a posição tomada: “Se o Parlamento decidir avançar com a eutanásia, eu procurarei que a lei nunca entre em vigor sem um referendo. É uma questão que eu acho que deve eticamente ser colocada à consciência dos portugueses, não acho que seja o Parlamento que deva decidir sobre a eutanásia, devem ser as pessoas. Se fizemos um referendo sobre o aborto devemos fazê-lo sobre a eutanásia”.

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