Montenegro está "desligado da realidade" do custo de vida, acusa líder do PS

“Quando hoje ouvi o primeiro-ministro dizer que não era preocupante os níveis da inflação que estão a atingir as pessoas, as famílias, as empresas e os trabalhadores, é caso para dizer que o primeiro-ministro está mesmo desligado da realidade”, acusou José Luís Carneiro.

“O Governo chega tarde, responde mal ou de forma insuficiente e, pior do que isso, o Governo e o primeiro-ministro não mostraram sensibilidade para compreender as dificuldades que as pessoas estão a passar”, lamentou o líder socialista.

José Luís Carneiro, em declarações à entrada da reunião da Comissão Política do PS, em Lisboa, criticou Luís Montenegro por ter dito que o aumento da inflação “ainda não é motivo para alarme” .

O secretário-geral do PS, José Luís Carneir o , acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro , de estar “desligado da realidade” em relação ao agravamento do custo de vida dos portugueses.

Depois de dizer que subida da inflação não é "aind(...)

O líder do PS diz que esta quinta-feira o país tirou a “prova dos 9” sobre o aumento do custo de vida.

“Os portugueses pagaram nos primeiros três meses de 2026 mais 36,6 milhões de euros de imposto sobre os combustíveis. Só no mês de março pagaram mais 17 milhões de euros sobre os combustíveis”, contabilizou.

José Luís Carneiro diz, por isso, “não compreender” como é que o primeiro-ministro considera que o cenário não é preocupante.

A taxa de inflação cresceu em abril para os 3,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Aceleração deve-se, em grande parte, à subida dos combustíveis e percentagem é a mais alta em dois anos.

Segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação em abril fica 0,7 pontos percentuais acima do mês anterior, com o órgão a indicar que a subida é "maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis".

O líder do PS evitou responder sobre as alterações ao Código do Trabalho e o facto de Luís Montenegro ter dito no debate quinzenal que o país não acaba se não houver reforma laboral. Carneiro acusa apenas Montenegro de ter levado a teimosia longe demais.