Seguro não aceita "em silêncio que quem trabalha não consiga viver com dignidade"

O Presidente da República garante que nunca aceitará "em silêncio que quem trabalha não consiga viver com dignidade", numa nota divulgada esta sexta-feira, 1.º de Maio, Dia do Trabalhador.

Na mensagem divulgada no site da Presidência, o chefe de Estado sublinha que o emprego "tem de compensar": "Tem de pagar a renda, a alimentação e o futuro dos filhos", reitera, indicando também que a precariedade "não é uma lei da natureza".

António José Seguro elenca uma série de "inquietações" que desafiam a estabilidade dos trabalhadores: "As guerras na Europa e noutras regiões do mundo. Desaceleração económica e aumento do custo de vida. A inflação corrói o salário antes de ele chegar ao fim do mês. A inteligência artificial e a robótica estão a transformar o mundo do trabalho a uma velocidade que nenhuma geração anterior conheceu. E a precariedade instalou-se em demasiados contratos, em demasiadas vidas, como se fosse uma inevitabilidade".

Para o chefe de Estado, tratam-se de desafios "novos na forma, mas familiares na essência", apontando que "as decisões políticas podem moldar os resultados. A tecnologia depende da regulação e como distribuímos os seus benefícios".

O Presidente da República realça, igualmente, que o Dia do Trabalhador "não é apenas uma data no calendário" e que "a dignidade do trabalha é inseparável da dignidade humana".



"A história ensina-nos que os trabalhadores já enfrentaram antes momentos assim. E que a resposta nunca foi a resignação – foi a organização, a exigência e a luta por direitos. Foi exatamente isso que construiu as sociedades mais justas que conhecemos. Foi exatamente isso que está na origem desta data", recorda.