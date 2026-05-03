Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 04 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Plano do Governo prevê "carreira de integração" para imigrantes

03 mai, 2026 - 12:21 • Lusa

"Estamos a desenhar um plano nacional de integração que se vai focar essencialmente na imigração económica" e que terá como referência as "melhores práticas a nível europeu e Internacional", garante Rui Armindo Freitas, secretário de Estado da Imigração e adjunto da Presidência.

A+ / A-

O novo plano para os imigrantes preparado pelo Governo prevê uma "carreira de integração" no país, com exigências já no país de origem até à etapa final com a obtenção da nacionalidade, ao fim de 10 anos, explicou este domingo o secretário de Estado da Imigração.

Em entrevista à Lusa, Rui Armindo Freitas, que é também adjunto da Presidência, recusou que a integração preveja a assimilação dos imigrantes, mas também rejeitou uma "pretensa multiculturalidade que nunca vê a luz do dia".

"Estamos a desenhar um plano nacional de integração que se vai focar essencialmente na imigração económica" e que terá como referência as "melhores práticas a nível europeu e Internacional".

O plano vai incluir passos e medidas para os imigrantes antes de saírem dos seus países de origem "para que não aconteçam problemas de imigração frustrada" e o documento constitui "um desafio enorme", porque "vai versar sobre múltiplas realidades da imigração", desde matérias de saúde pública, língua, trabalho, formação ou hábitos.

Mas também o tema do retorno voluntário, explicou o governante, salientando que "nem sempre a imigração funciona bem e é bom que as pessoas tenham forma de sair do país, se um processo de integração no mercado de trabalho português não funciona".

"Tudo isso vai estar numa carreira de integração por fases", procurando "antecipar com literatura o que é o foco numa carreira" de entrada e adequação a Portugal, explicou o governante, prometendo que o prometido plano será apresentado nos próximos meses.

Contudo, "a imigração é diferente em todo o país e o tipo de trabalho para que são requisitados os imigrantes são diferentes", pelo que as "respostas de integração quanto mais locais, mais sentido fazem", disse, salientando que o objetivo não é assimilação, mas também não é "a anulação daquilo que é ser-se português".

"Há uma coisa que não pode ser: anularmos aquilo que é estar-se e ser-se português em nome de uma pretensa multiculturalidade que nunca vê a luz do dia", afirmou.

Por isso, o plano prevê dar "a conhecer aquilo que é Portugal, mostrar como se vive em Portugal, quais são as regras de estar, com respeito naturalmente pelo outro", porque "muitas vezes a integração não se dá por um desconhecimento mútuo".

A integração falhada "põe em causa e em risco" a coesão social do país, criando bolsas de exclusão", considerou.

Temos de ter "um plano nacional de integração que funcione" e que contemple processos de reagrupamento familiares concluídos, porque "é mais fácil integrar uma família" que cidadãos isolados.

O governante também prometeu mais investimento em recursos humanos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a manutenção e reforço de mediadores e minimizou o alcance dos erros processuais verificados.

"Qualquer taxa de erro aplicada numa operação que se debruçou sobre um milhão de processos vai dar sempre um número absoluto de alguma monta", explicou.

"Há que lamentar os erros, mas é fundamental que exista capacidade de os reconhecer e de os resolver muito rapidamente", acrescentou ainda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 04 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)