Chega apresenta na quinta-feira projeto de revisão constitucional

O Chega vai apresentar na quinta-feira o seu novo projeto de revisão constitucional, anunciou hoje o presidente do partido, apelando a todos os partidos "não socialistas" que participem nesta discussão.

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"Na próxima quinta-feira, durante a tarde, será apresentada no parlamento a proposta de revisão constitucional que o Chega vai apresentar ao país, e que espero que tenha, pela primeira vez em décadas, capacidade de fazer mesmo estas mudanças que o país precisa, e que nunca teve coragem de fazer", afirmou André Ventura.

Quando anunciou que o partido iria voltar a avançar com uma proposta para alterar a Constituição, André Ventura tinha indicado que a iniciativa seria apresentada durante o mês de abril, prazo que não foi cumprido.

Hoje, em declarações aos jornalistas na sede do Chega, em Lisboa, justificou o atraso, afirmando que foram pedidos pareceres "a uma série de constitucionalistas e especialistas nesta área" para dar ao partido "um conforto doutrinário superior" em relação à entrega da proposta.

André Ventura disse também esperar que outros partidos aceitem o desafio.

"Eu acho que, face à importância do tema, e face à importância destes assuntos, a reforma da justiça, a reforma do setor económico nacional, a reforma da nossa identidade ideológica e da carga ideológica que a Constituição ainda tem, eu acho que não há nenhum partido não socialista que possa ficar fora deste desafio", defendeu André Ventura.