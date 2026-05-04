Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo saúda promulgação de lei da nacionalidade que "corrige viés ideológico" atual

04 mai, 2026 - 17:59 • Lusa

Para o governante, é importante assinalar o que considera ser "o grande consenso que está envolto na aprovação e na promulgação desta lei", aprovada no Parlamento, com uma maioria superior a dois terços, promulgada por um Presidente com uma larga base de apoio e legitimidade.

A+ / A-

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, saudou esta segunda-feira a promulgação da lei da nacionalidade por Belém e defendeu que o diploma corrigiu o "enviesamento ideológico" da legislação existente, que rompia com um consenso nacional de décadas sobre o tema.

Em declarações à Lusa, António Leitão Amaro lamentou que o PS não tenha participado no "consenso muito amplo" sobre a lei e minimizou a importância dos artigos em análise pelo Tribunal Constitucional, a pedido dos socialistas, que permitem a pena acessória de perda de nacionalidade em caso de crimes graves.

Esta lei é uma "peça de uma série de reformas na política de imigração e de cidadania em Portugal", que incluiu a revisão da lei de estrangeiros, ficando a "faltar a lei do retorno, para breve na Assembleia da República", para concluir o pacote legislativo sobre esta matéria, considerou.

Para o governante, é importante assinalar o que considera ser "o grande consenso que está envolto na aprovação e na promulgação desta lei", aprovada no Parlamento, com uma maioria superior a dois terços, promulgada por um Presidente com uma larga base de apoio e legitimidade.

Além disso, o diploma tem "o apoio do povo português", porque "foi discutida nas últimas eleições legislativas", disse.

"Por outro lado, como assinalou bem o senhor Presidente da República e nós partilhamos, é uma lei exigente, que garante a proteção humanitária, garante a integração de crianças e menores" e "está totalmente alinhada" com a política de imigração e cidadania que o Governo tem defendido, "com mais regulação, mais controlo, mas humanista", disse à Lusa.

Críticas ao PS e ao passado legislativo

Leitão Amaro lamentou que o PS tenha faltado ao consenso "por razões que só o PS conhece" e acusou os socialistas de quererem "continuar a colocar-se de fora, num consenso que é nacional", num consenso dos órgãos de soberania e da maioria do Parlamento.

Sobre as considerações do Presidente, que deixou "avisos aos vieses ideológicos" do diploma, Leitão Amaro considera, pelo contrário, que esta é uma "lei que remove um enviesamento ideológico" introduzido entre 2018 e 2024, período em que se encurtaram prazos e alargou o acesso à cidadania portuguesa.

"Foi nesse período que a ideologia radical do momento afastou e rompeu o consenso que havia na lei da nacionalidade durante décadas", referiu.

"Nós estamos [agora] a desfazer essa marca ideológica mais radical e abrupta", afirmou.

PR promulga decreto que altera Lei da Nacionalidade e espera que processos pendentes não sejam afetados

Parlamento

PR promulga decreto que altera Lei da Nacionalidade e espera que processos pendentes não sejam afetados

Seguro defende que é preciso garantir que os proce(...)

Para o ministro, o país regressa agora "à normalidade e à tradição", com uma lei de cidadania que "exige uma ligação efetiva, mas que é humanista", preocupando-se com a proteção humanitária e o interesse dos menores.

"É uma vitória do país. Nós viemos para reformar", disse, defendendo que se trata de uma mudança global numa política migratória que considerou ter sido de "portas escancaradas de imigração descontrolada".

Avaliação do Tribunal Constitucional

Sobre os artigos em análise no Tribunal Constitucional, Leitão Amaro salientou que o Parlamento procurou "aperfeiçoar e corrigir algumas das inconstitucionalidades" e aguarda "com serenidade a posição" dos juízes, sublinhando que "o essencial foi aprovado, e promulgado".

O objetivo é que a nacionalidade portuguesa seja obtida "quando há uma ligação efetiva à comunidade", ou seja, não para promover a integração, mas após uma integração já consolidada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou no domingo o decreto do parlamento que altera a Lei da Nacionalidade, aprovado por PSD, Chega, IL e CDS-PP, mas desejava que tivesse assentado "num maior consenso", sem "marcas ideológicas do momento".

A revisão da Lei da Nacionalidade aumenta até dez anos os prazos para estrangeiros residentes legais adquirirem a nacionalidade portuguesa e restringe a atribuição a quem nasce em Portugal.

Este decreto foi aprovado no parlamento em 01 de abril, numa segunda versão após inconstitucionalidades declaradas pelo Tribunal Constitucional, com votos favoráveis de PSD, Chega, IL e CDS-PP, votos contra de PS, Livre, PCP, BE e PAN, e abstenção do JPP, tendo seguido para Belém em 13 de abril.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)