Governo saúda promulgação de lei da nacionalidade que "corrige viés ideológico" atual

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, saudou esta segunda-feira a promulgação da lei da nacionalidade por Belém e defendeu que o diploma corrigiu o "enviesamento ideológico" da legislação existente, que rompia com um consenso nacional de décadas sobre o tema.

Em declarações à Lusa, António Leitão Amaro lamentou que o PS não tenha participado no "consenso muito amplo" sobre a lei e minimizou a importância dos artigos em análise pelo Tribunal Constitucional, a pedido dos socialistas, que permitem a pena acessória de perda de nacionalidade em caso de crimes graves.

Esta lei é uma "peça de uma série de reformas na política de imigração e de cidadania em Portugal", que incluiu a revisão da lei de estrangeiros, ficando a "faltar a lei do retorno, para breve na Assembleia da República", para concluir o pacote legislativo sobre esta matéria, considerou.

Para o governante, é importante assinalar o que considera ser "o grande consenso que está envolto na aprovação e na promulgação desta lei", aprovada no Parlamento, com uma maioria superior a dois terços, promulgada por um Presidente com uma larga base de apoio e legitimidade.

Além disso, o diploma tem "o apoio do povo português", porque "foi discutida nas últimas eleições legislativas", disse.

"Por outro lado, como assinalou bem o senhor Presidente da República e nós partilhamos, é uma lei exigente, que garante a proteção humanitária, garante a integração de crianças e menores" e "está totalmente alinhada" com a política de imigração e cidadania que o Governo tem defendido, "com mais regulação, mais controlo, mas humanista", disse à Lusa.

Críticas ao PS e ao passado legislativo

Leitão Amaro lamentou que o PS tenha faltado ao consenso "por razões que só o PS conhece" e acusou os socialistas de quererem "continuar a colocar-se de fora, num consenso que é nacional", num consenso dos órgãos de soberania e da maioria do Parlamento.

Sobre as considerações do Presidente, que deixou "avisos aos vieses ideológicos" do diploma, Leitão Amaro considera, pelo contrário, que esta é uma "lei que remove um enviesamento ideológico" introduzido entre 2018 e 2024, período em que se encurtaram prazos e alargou o acesso à cidadania portuguesa.

"Foi nesse período que a ideologia radical do momento afastou e rompeu o consenso que havia na lei da nacionalidade durante décadas", referiu.

"Nós estamos [agora] a desfazer essa marca ideológica mais radical e abrupta", afirmou.