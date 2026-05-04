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REVISÃO CONSTITUCIONAL
IL junta-se a Chega e também apresenta projeto de revisão constitucional
04 mai, 2026 - 19:04 • Susana Madureira Martins , Olímpia Mairos
Liberais apresentam proposta num prazo de 30 dias e querem, por exemplo, a propriedade privada inscrita na Constituição como direito fundamental.
A Iniciativa Liberal (IL) junta-se ao Chega e acaba de divulgar uma nota de imprensa em que anuncia que irá apresentar um projeto de revisão constitucional num prazo de 30 dias. No caso de vir a ser aprovada no Parlamento e instalada, será a própria líder do partido, Mariana Leitão a liderar a participação da IL nos trabalhos da comissão eventual para alterar a Lei Fundamental.
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Na nota de imprensa enviada às redações e a que a Renascença teve acesso, os liberais avançam com as cinco prioridades para uma eventual revisão constitucional. Desde logo, querem tornar a propriedade privada em direito fundamental, rever "toda" a constituição económica, com o argumento que a Lei fundamental "não pode continuar a consagrar uma desconfiança estrutural no mercado e na iniciativa privada".
Os liberais querem também criar o princípio da "solidariedade intergeracional", sem, contudo, referir exatamente o que querem inscrever na Constituição e mostram intenção de uma "reflexão séria" sobre os direitos individuais face às "tecnologias emergentes" de inteligência artificial.
O último princípio definido pela IL na nota de imprensa divulgada esta segunda-feira é o de "garantir que não são atacados direitos, liberdades e garantias que violem os princípios da liberdade individual e da dignidade pessoal", ficando por definir exatamente de que direitos se tratam.
Depois do Chega, os liberais são o segundo partido a mostrar vontade em avançar com uma revisão constitucional nesta legislatura, sendo que o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tornou público que este processo não é uma prioridade.
Já o líder do Chega, André Ventura, prometeu avançar na quinta-feira com um projeto de revisão constitucional, salientando que existe uma maioria de direita para as alterações à Lei Fundamental. Ventura tinha prometido apresentar a proposta no final de abril, mas a Renascença sabe que o foco nos temas da transparência fizeram adiar os planos.
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