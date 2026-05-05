Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

MAI classifica como isolados casos de tortura em esquadras da PSP e admite falhas internas

05 mai, 2026 - 23:43 • Redação

Ministro da Administração Interna considera isolados os casos de tortura e violação em esquadras da PSP. Luís Neves admite falhas no controlo interno e distingue níveis de responsabilidade entre agentes.

A+ / A-

O ministro da Administração Interna afirmou esta terça-feira que os crimes de tortura e violação ocorridos em esquadras da PSP, em Lisboa, são casos isolados, sublinhando a gravidade dos factos e rejeitando a existência de uma cultura generalizada de abusos na polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em entrevista à TVI e à CNN, Luís Neves distinguiu diferentes graus de responsabilidade entre os agentes envolvidos, separando quem participou diretamente nos atos de violência de quem teve conhecimento e não denunciou.

“Uma coisa é quem teve acesso às imagens e ficou em silêncio, outra é quem participou na violência contra as pessoas”, disse Luís Neves.

O governante classificou os crimes como “particularmente graves, muito graves”, garantindo uma condenação firme e reconhecendo que poderá ter existido uma falha no controlo interno da instituição.

Segundo o ministro, “tudo leva a crer que houve um facilitismo e uma aceitação de comportamentos desviantes”, embora considere que não há indícios de práticas semelhantes noutras esquadras, afastando a necessidade de uma inspeção geral a nível nacional.

Luís Neves destacou ainda que foi a própria PSP a comunicar os factos ao Ministério Público, reforçando a ideia de que a instituição não tolera este tipo de comportamentos e que os mesmos não refletem o universo dos cerca de 20 mil agentes.

No plano disciplinar, o ministro admitiu a possibilidade de suspensão de funções para os envolvidos, apesar da presunção de inocência, defendendo que “essas pessoas não podem continuar ao serviço de Portugal e das forças de segurança”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)