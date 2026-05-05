PS sem pressa em tomar posição sobre revisão constitucional e com suspeitas que direita quer “desviar atenções”

À Renascença, um destacado dirigente do PS dá corpo a essa desconfiança: “ Continuam a querer desviar as atenções dos assuntos que interessam às pessoas ”. Isto numa altura em que os socialistas apostam tudo nas críticas ao Governo face ao aumento do custo de vida à boleia da subida do preço dos combustíveis, como aconteceu no último debate quinzenal com o primeiro-ministro. “ O preço da gasolina está uma desgraça ”, salienta o mesmo dirigente do PS já citado.

É precisamente para quinta-feira, dia de negociação entre os parceiros sociais, que está marcada a apresentação do projeto de revisão constitucional do Chega, segundo o próprio líder do partido, André Ventura, anunciou na segunda-feira. E é esta coincidência que causa desconfiança aos socialistas.

Para os socialistas, os partidos da direita estão a criar uma “nova cortina de fumo” numa semana crítica para a reforma laboral, com uma nova ronda de negociação na concertação social marcada para quinta-feira. “Por enquanto, viva os camaradas da UGT”, diz um dirigente do PS à Renascença .

O PS não tem qualquer pressa em tomar uma posição sobre a abertura de um processo de revisão constitucional , após a intenção manifestada quer pelo Chega quer pela Iniciativa Liberal (IL) em avançarem com projetos de alteração à Lei Fundamental.

Ao mesmo tempo que assistem às movimentações do Chega e da IL, que até ao final do mês já manifestaram intenção de apresentar um projeto de revisão constitucional, os socialistas ficam à espera de ver o que farão os partidos da maioria. “A pergunta que tem de se fazer é o que vai fazer o PSD”, diz à Renascença um elemento da direção da bancada do PS, que remata com um “veremos”.

Não está descartada a apresentação de uma proposta para alterar a Constituição por parte do PS, mas o contrário também é válido. Os socialistas assumem que precisam de ver todas as cartas na mesa, num momento em que o PSD mantém que a revisão constitucional não é uma prioridade para esta fase da legislatura e que estão válidas todas as posições públicas do primeiro-ministro sobre esta matéria. Mas ainda não é realmente líquido o que fará a bancada social-democrata quando surgirem os projetos do Chega e da IL.

Entre os partidos à esquerda do PS aguarda-se, por sua vez, pela posição dos socialistas em relação à revisão constitucional e sobretudo que tipo de alterações à Lei Fundamental podem estar em causa.

A Renascença sabe que, para partidos como o Livre há abertura para uma revisão, mas, perante a atual maioria de direita no Parlamento, tem de ser desejavelmente “cirúrgica”, em temas como a proteção de dados, e não alargada como querem a Iniciativa Liberal ou o Chega e que signifique uma mudança de regime inscrita na Lei Fundamental. Isto tendo em conta que os liberais pretendem, por exemplo, rever "toda" a Constituição económica, com o argumento que o documento "não pode continuar a consagrar uma desconfiança estrutural no mercado e na iniciativa privada".

À esquerda do PS espera-se ainda que o Presidente da República possa trabalhar nos bastidores, para que José Luís Carneiro e Luís Montenegro consensualizem uma posição com vista a deixar uma eventual alteração mais profunda para uma nova revisão ordinária daqui a cinco anos.

Durante a campanha para as presidenciais, António José Seguro deixou claro, por exemplo, no frente-a-frente da segunda volta com André Ventura, que a revisão constitucional não é uma prioridade, cavando mesmo um fosso nas diferenças entre ambos sobre esta matéria.

André Ventura quer alterar a Constituição para restringir as pensões vitalícias dos políticos, criminalizar o enriquecimento ilícito e alterar as nomeações partidárias de altos cargos públicos, tudo opções a que Seguro se opôs.

O líder do Chega propôs, por exemplo, que o procurador-geral da República possa ser escolhido dentro da "corporação no Ministério Público", proposta com a qual Seguro não concordou. "Pergunto-lhe, uma nomeação corporativa do Procurador-Geral da República, a quem é que ele responde?", questionou o então candidato apoiado pelo PS, pondo em causa o conhecimento de André Ventura sobre o assunto.

Os partidos, da esquerda à direita, estão agora à espera uns dos outros para perceber em que sentido podem movimentar-se.