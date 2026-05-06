​“Ministra da Saúde já desistiu do SNS". PS pede demissão de Ana Paula Martins

“ A ministra da Saúde já desistiu do SNS , é isso que podemos concluir com estes dados. A única coisa que o país não compreende é como Luís Montenegro continua a confiar numa ministra que não só não cumpriu aquilo com que se tinha comprometido, como os resultados se deterioram de mês para mês”, disse a vice-presidente do PS, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

A deputada Mariana Vieira da Silva pegou nos dados agora revelados, que dão conta de menos consultas, menos cirurgias e mais tempo de espera nos primeiros dois meses do ano, para perguntar como é que a ministra Ana Paula Martins se mantém no cargo.

O Partido Socialista acusou esta quarta-feira o Governo de estar a deteriorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pediu a demissão da ministra da Saúde .

A deputado do PS diz que há mais meios e mais dinheiro no SNS, por isso o problema está na falta de organização.

“Nós tivemos até abril, e muitas vezes perguntámos à senhora ministra da Saúde, o que é que faltava para os hospitais poderem conhecer o planeamento deste ano, que foi sempre entregue em novembro do ano anterior. Isto não é uma deterioração pontual”, afirma Mariana Vieira da Silva.

Segundo a deputada do PS, “há agravamento brutal das condições financeiras do SNS” e, em vez dos cidadãos estarem a ter uma melhor resposta, há “dados gravíssimos de deterioração da resposta”.

“Os dados conhecidos no dia de ontem [terça-feira] sobre o Serviço Nacional de Saúde são muito preocupantes. Em praticamente todos os indicadores de produção de capacidade de resposta do SNS ao país, nós temos nos primeiros dois meses deste ano de 2026 uma deterioração muito significativa. Falamos de quebras de 6% das consultas nos cuidados de saúde primários. São menos de 400 mil consultas”, condenou.

Mariana Vieira da Silva apontou ainda “uma quebra de mais de 3,8% nas consultas hospitalares, um valor que se torna muito significativo nas primeiras consultas hospitalares”.



