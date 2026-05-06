PCP boicota visita do presidente do parlamento ucraniano e associa-o a forças nazis

O PCP manifestou-se contra a visita do presidente do Parlamento ucraniano à Assembleia da República, acusando-o de liderar uma assembleia "antidemocrática que é expressão de um poder suportado por forças xenófobas, belicistas, fascizantes e nazis".

Num comunicado enviado à hora do início da sessão plenária desta quarta-feira à tarde, na Assembleia da República, em que o presidente do Parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, discursará, o Grupo Parlamentar do PCP acusa o dirigente político ucraniano de representar "um regime suportado por forças de extrema-direita, que ilegalizou 12 partidos políticos e que aprovou a cessação dos mandatos de deputados opositores, eleitos pelo povo ucraniano".

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O partido, que vai estar ausente no início da sessão plenária desta tarde, diz que Stefanchuk, como presidente do Parlamento, "acompanhou a glorificação e reconhecimento de nacionalistas ucranianos e colaboracionistas da ocupação nazi".

"Tendo inclusivamente pedido ao Presidente da Ucrânia a restauração da atribuição de título de herói a Stepan Bandera, colaboracionista nazi que foi responsável pelo assassinato de milhares de ucranianos na Segunda Guerra Mundial", apontam os comunistas no texto.

O PCP acrescenta: "Recorde-se que, em dezembro de 2021, os EUA e a Ucrânia foram os únicos países que votaram contra, na Assembleia Geral da ONU, uma resolução sobre "O combate à glorificação do nazismo, do neonazismo e de outras práticas", aprovada por uma ampla maioria de países"".

Para o PCP, a "visita do presidente do Parlamento da Ucrânia não se enquadra no objetivo de encontrar uma solução diplomática que ponha fim à guerra na Ucrânia".

"A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, democrático, não pode ignorar estes e outros factos, pelo que não deve receber, muito menos convidar para intervir no Plenário, o Presidente de um Parlamento antidemocrático que é expressão de um poder suportado por forças xenófobas, belicistas, fascizantes e nazis", considera o partido.

Os comunistas, que dizem defender "os valores da liberdade e da democracia, da paz e da solidariedade", afirmam não poder "pactuar com toda esta situação, tendo expressado a sua oposição à realização da intervenção do Presidente do parlamento ucraniano no plenário".

"Por todas estas considerações não esteve presente", conclui o PCP.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, está hoje a receber no Parlamento português o seu homólogo ucraniano, Ruslan Stefanchuk, e os dois discursam na abertura da sessão plenária após reunirem-se com delegações dos partidos.