Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Reforma laboral

Mariana Vieira da Silva espera que Governo não ceda no Parlamento nos temas chumbados na Concertação

07 mai, 2026 - 20:44 • José Pedro Frazão

No programa Casa Comum da Renascença, Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco comentaram ainda a promulgação da Lei da Nacionalidade, com reparos do Presidente da República que deixaram o social-democrata "perplexo".

A+ / A-
Casa Comum: Negociações e promulgações em Portugal, Merz, Trump e o Papa
Casa Comum: Negociações e promulgações em Portugal, Merz, Trump e o Papa

O aviso é de Mariana Vieira da Silva: se o Governo aprovar a lei laboral com cedências em pontos onde não houve acordo na Concertação Social, está a cometer um ato "gravíssimo". A deputada do PS admite que o executivo não conseguirá apoios no Parlamento para fazer passar a lei.

Gorado o acordo na Concertação Social, a ministra do Trabalho revelou que a proposta que o Governo vai levar ao Parlamento será semelhante ao anteprojeto inicial, entregue na Concertação Social, mas com alguns contributos dos patrões e sindicatos. O Chega já apresentou a descida da idade legal da reforma como contrapartida para aprovar a legislação laboral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Queria deixar um aviso muito claro: se chegados ao Parlamento, forem feitas cedências ao Chega em matérias onde não as houve em sede de Concertação Social, isto é um 'tiro no pé' do Governo e um ato gravíssimo para o PSD. Se nos temas que foram levantados na Concertação Social não houve nenhum espírito negocial e ele existir agora no Parlamento, acho isso grave. E espero que esse ataque à Concertação Social – é assim que eu o diria – não seja feito", adverte Mariana Vieira da Silva no programa Casa Comum da Renascença.

Pacote laboral sem acordo com patrões e sindicatos: segue para o Parlamento

Trabalho

Pacote laboral sem acordo com patrões e sindicatos: segue para o Parlamento

Ministra do Trabalho criticou a UGT por ser "intra(...)

Já o antigo deputado do PSD, Duarte Pacheco, partilha da previsão de desacordo no Parlamento, mas defende que o Governo deve estudar outras propostas do Chega e até do PS para fazer passar a lei no Parlamento.

"Esta proposta do Chega não faz sentido nenhum. Mas se apresentarem contrapropostas e sugestões em matérias de reforma laboral que consideram fundamentais para a poder viabilizar, elas devem ser naturalmente estudadas. Aliás, como as propostas do Partido Socialista que venham a estar em cima da mesa devem ser, no mínimo, estudadas. O Governo logo vê se essas propostas aniquilam o essencial da reforma e aí não as pode aceitar e fica como está; ou, pelo contrário, há campo de aceitação e porventura de viabilização da lei - não tal e qual como o Governo pretendia, mas com o que for possível alcançar em termos de maioria parlamentar", afirma Duarte Pacheco

Lei da nacionalidade. "Perplexo" com o Presidente

Mariana Vieira da Silva compreende a promulgação da Lei da Nacionalidade pelo Presidente da República, muito criticada à esquerda do PS. "Se o Presidente entendesse que alguma questão fundamental estava aqui em causa, poderia ter vetado [o diploma]. Mas também tinha que estar ciente que, num dos seus primeiros vetos, [o diploma] se veria muito rapidamente confirmado pelo Parlamento".

No entanto, a deputada do PS mantém as críticas ao diploma e concorda com a acusação de "crueldade" apontada pelo Bloco de Esquerda na crítica à promulgação do diploma. "Crueldade é o facto de não se ter permitido sequer aquelas 'válvulas' para os processos que estão em curso e, de alguma forma, dar uma progressividade à forma de aplicação desta lei".

O diploma dividiu esquerda e direita no Parlamento e o Presidente da República, na nota que acompanha a promulgação do diploma, lamentou a falta de um maior consenso em torno desta lei.

"São raras as iniciativas na nossa história que tenham um acordo tão alargado, com mais de dois terços dos deputados a votar a favor. Fiquei perplexo. O que é que significa 'maior consenso' para o Presidente? O que é que se entende agora por 'consenso'? Tem que ter quatro quintos?", questiona o social-democrata Duarte Pacheco.

O ex-deputado considera que António José Seguro pretendia que o diploma tivesse o acordo com o Partido Socialista. "Agora sempre que lhe aparecer um diploma que não tenha quatro quintos ele vai ficar triste porque não teve um consenso alargado?"

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)