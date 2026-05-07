Médicos que recusem horas extras proibidos de ser tarefeiros noutros hospitais

O Governo vai apertar as regras para os médicos tarefeiros. Os recém-especialistas, que não concorrem a vagas abertas para entrar nos quadros do SNS, deixam de poder ser contratados como prestadores de serviços. E aqueles que trabalham no SNS mas recusam fazer horas extra (além das previstas por lei) no seu próprio hospital ficam impedidos de ser tarefeiros noutra unidade de saúde. "Não queremos continuar a promover que os médicos sintam que é mais vantajoso sair do sistema", defendeu a ministra da Saúde, esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, quando apresentou o novo regime que vai regular a prestação de serviços no SNS e que tinha sido devolvido ao executivo por Marcelo Rebelo de Sousa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ana Paula Martins falava aos jornalistas no fim do Conselho de Ministros que discutiu essencialmente o setor da saúde, com quatro documentos em cima da mesa. "Dois dos diplomas têm repercussão e impacto relevantes naquilo que é a prestação e a organização do trabalho médico", disse a ministra, e estão intimamente relacionado com o regime do trabalho médico à tarefa. A nova Lei Orgânica do INEM também foi discutida, assim como um projeto de lei para a regulamentação das bolsas de nicotina em Portugal.

Objetivo: manter médicos no sistema Falando dos regimes que vão influenciar as regras de contratação de tarefeiros, Ana Paula Martins argumentou que o primeiro regime já tinha feito o seu caminho, mas voltou agora a Conselho de Ministros com algumas ligeiras afinações — o diploma foi devolvido ao Executivo pelo antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de 2025 para “aperfeiçoamentos”. Já o segundo regime "esse sim, um regime novo" tem "algumas inovações" relativamente a regimes do passado. "O que é que nó queremos com estes dois regimes? Com o primeiro, sobretudo, do regime de prestação de serviços? O que queremos é não promover que os médicos saiam do sistema para trabalhar no sistema", começou por dizer a ministra da Saúde. "O que é que isto quer dizer? Naturalmente, não queremos continuar a promover que os médicos, quer os recém-especialistas, quer aqueles que já estão no Serviço Nacional de Saúde, achem mais vantajoso saírem do sistema, desvincularem-se", sublinhou Ana Paula Martins. Os médicos do SNS não podem sentir que "ao terem um contrato de prestação de serviços, acabam por ser mais valorizados, sob o ponto de vista remuneratório, e também sob o ponto de vista daquilo que é a responsabilidade perante o serviço ou a equipa e a subordinação àquilo que é, naturalmente, a equipa médica." Regime de prestação de serviços com três dimensões O regime de prestação de serviços passa a ter três dimensões, explicou a ministra: a invocação da necessidade, a qualidade e a excelência dos cuidados prestados, e um regime de incompatibilidades. "O fundamental, naturalmente, é a invocação da necessidade. Tem de haver necessidade para que estes contratos de prestação de serviços possam ocorrer", disse Ana Paula Martins, admitindo saber que a necessidade existe, de facto, e que o SNS está cada vez mais dependente deste modelo de prestação de serviços "que não é virtuoso". Em segundo lugar, a ministra aponta a qualidade dos cuidados prestados. E essa não pode ser garantida "se não tivermos médicos residentes nas equipas de urgência, residentes no Serviço Nacional de Saúde", já que é posto em causa "a continuidade assistencial" dos doentes. "Há períodos do ano em que estar muito dependente daquilo que é a prestação de serviços médicos — para conseguirmos prestar os serviços de urgência e de emergência que são necessários — coloca-nos numa situação de poder depender não só de menos recursos médicos, mas, acima de tudo, de médicos não especialistas", assumiu a ministra.

