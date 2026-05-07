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Ministra da Saúde diz que risco de transmissão de hantavírus em Portugal é "muito baixo"

07 mai, 2026 - 14:52 • Susana Madureira Martins

Ana Paula Martins garante que o Governo e a Direção Geral da Saúde estão a acompanhar a situação do cruzeiro que leva a bordo passageiros com a doença, referindo que "não se espera qualquer transmissão generalizada" no país.

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A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garante que a Direção-Geral da Saúde e o Governo estão a "acompanhar" o surto de hantavírus no navio cruzeiro de pavilhão dos Países Baixos e a avaliação que é feita pelas autoridades é que o risco para os residentes em Portugal é "muito baixo, não se esperando qualquer transmissão generalizada".

Respondendo a perguntas dos jornalistas após a reunião do Conselho de Ministros, Ana Paula Martins desdramatizou um eventual surto de hantavírus no país, referindo que a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o risco para a população geral da disseminação do surto no navio de cruzeiro "é muito baixo".

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A ministra salienta ainda que "qualquer eventual transmissão deverá permanecer limitada, atendendo à natureza do contacto necessário para a transmissão, bem como às medidas de prevenção e de controlo de infeção que já foram implementadas a bordo" do cruzeiro.

"Todas as autoridades de Saúde estão em contacto permanente", garantiu ainda a ministra da Saúde, referindo que quem está a gerir o assunto é a Autoridade de Saúde e a Diretora-Geral da Saúde. "Estamos a receber informação hora a hora", referiu Ana Paula Martins.

O Governo, "naturalmente, tendo em conta esta situação", está a "acompanhar" o caso "a todo o momento" através da Direção-Geral da Saúde e das autoridades internacionais sanitárias, garantiu ainda a ministra.

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