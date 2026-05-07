Ministra da Saúde: "Não queremos promover que os médicos sintam que é mais vantajoso sair do sistema"

(Em atualização)

"Não queremos continuar a promover que os médicos sintam que é mais vantajoso sair do sistema", disse a ministra da Saúde. Ana Paula Martins falava aos jornalistas no fim do Conselho de Ministros desta quinta-feira e referia-se aos dois novos regimes dos médicos tarefeiros.

Na reunião do Conselho de Ministros discutiu-se essencialmente o setor da saúde, com quatro documentos em cima da mesa, esclareceu a ministra.

"Dois dos diplomas são diplomas que têm uma repercussão e um impacto relevantes naquilo que é a prestação e a organização do trabalho médico", disse a ministra, referindo-se ao regime de prestação de serviços médicos em serviços de urgência.

Um outro diploma, "muito importante e que está intimamente relacionado com este regime do trabalho médico à tarefa" é direcionado para para o Serviço Nacional de Saúde e as suas equipas médicas "que têm de assegurar a continuidade, 24 sobre 24 horas, da rede de urgências em Portugal".

A nova Lei Orgânica do INEM também foi discutida, assim como um projeto de lei para a regulamentação das bolsas de nicotina em Portugal.

O primeiro regime já tinha feito o seu caminho, disse Ana Paula Martins, mas voltou agora a Conselho de Ministros com algumas ligeiras afinações — o diploma foi devolvido ao Executivo pelo antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de 2025 para “aperfeiçoamentos”.

Já o segundo regime "esse sim, um regime novo" tem "algumas inovações relativamente a regimes do passado".

Objetivo: manter médicos no sistema

"O que é que nó queremos com estes dois regimes? Com o primeiro, sobretudo, do regime de prestação de serviços? O que queremos é não promover que os médicos saiam do sistema para trabalhar no sistema", começou por dizer a ministra da Saúde.

"O que é que isto quer dizer? Naturalmente, não queremos continuar a promover que os médicos, quer os recém-especialistas, quer aqueles que já estão no Serviço Nacional de Saúde, achem mais vantajoso saírem do sistema, desvincularem-se", sublinhou Ana Paula Martins. Os médicos do SNS não podem sentir que "ao terem um contrato de prestação de serviços, acabam por ser mais valorizados, sob o ponto de vista remuneratório, e também sob o ponto de vista daquilo que é a responsabilidade perante o serviço ou a equipa e a subordinação àquilo que é, naturalmente, a equipa médica."

Regime de prestação de serviços com três dimensões

O regime de prestação de serviços passa a ter três dimensões, explicou a ministra: a invocação da necessidade, a qualidade e a excelência dos cuidados prestados, e um regime de incompatibilidades.

"O fundamental, naturalmente, é a invocação da necessidade. Tem de haver necessidade para que ele possa ocorrer, para que estes contratos de prestação de serviços possam ocorrer", disse Ana Paula Martins, admitindo saber que a necessidade existe, de facto, e que o SNS está cada vez mais dependente deste modelo de prestação de serviços "que não é virtuoso".

Em segundo lugar, a ministra aponta à a qualidade dos cuidados prestados. E essa não pode ser garantida "se não tivermos médicos residentes nas equipas de urgência, residentes no Serviço Nacional de Saúde", já que é posto em causa "a articulação dentro do serviço, aquilo que é a continuidade assistencial".

"Há períodos do ano em que estar muito dependente daquilo que é a prestação de serviços médicos para conseguirmos prestar os serviços de urgência e de emergência que são necessários coloca-nos numa situação de poder depender não só de menos recursos médicos, mas, acima de tudo, de médicos não especialistas", assumiu a ministra.

Ana Paula Martins garantiu que este regime não impede a contratação de médicos não especialistas, permite-o, mas mediante determinado tipo de condições, que não detalhou.







