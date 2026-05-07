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Morreu Carlos Brito, histórico comunista

07 mai, 2026 - 21:01 • Ricardo Vieira

Antigo braço direito de Álvaro Cunhal e renovador comunista tinha 93 anos. Candidato à Presidência da República em 1980, foi afastado do PCP em 2002.

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Carlos Brito em declarações ao podcast Avenida da Liberdade, em 2022
Carlos Brito recorda o 25 de Abril em declarações ao podcast Avenida da Liberdade, em 2022

Morreu Carlos Brito, histórico comunista e antigo líder parlamentar do PCP. Tinha 93 anos.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo presidente da Câmara de Alcoutim, Paulo Paulino, ao jornal Público.

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O histórico e renovador comunista, que residia em Alcoutim, faleceu depois de estado internado no Hospital de Faro, onde recebeu alta na segunda-feira.

Com um historial de problemas cardíacos, Carlos Brito sentiu-se mal esta quinta-feira e foi levado para o Centro de Saúde de Vila Real de Santo António, indica o Público.

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Durante a ditadura, Carlos Brito passou dez anos na clandestinidade e oito anos na prisão.

Carlos Brito era responsável pelo PCP Lisboa na altura do 25 de Abril de 1974 e foi braço direito do líder histórico comunista Álvaro Cunhal.

A seguir ao 25 de Abril esteve 16 anos na Assembleia da República, 15 dos quais como líder do grupo parlamentar.

Candidato à Presidência da República em 1980, foi afastado do PCP em 2002 e integrava o Movimento Renovação Comunista.

Numa entrevista à Renascença, em dezembro de 2024, disse que só admitia regressar ao partido se o PCP abandonar marxismo-leninismo e o chamado "centralismo democrático".

Em declarações ao podcast Avenida da Liberdade, da Renascença, publicado em abril de 2022, Carlos Brito fez um balanço dos 50 anos do 25 de Abril. O histórico comunista lamentou que ainda existam "zonas de grande pobreza" em Portugal e persistam a “desigualdade e salários muito baixos”.

PCP recorda "contribuição na Revolução de Abril"

O Partido Comunista Português divulgou uma nota em reação à morte de Carlos Brito.

O PCP reconhece o "distanciamento político" entre o partido e o histórico comunista, mas não deixa de enaltecer o percurso de Carlos Brito.

"Sem prejuízo das conhecidas diferenças e distanciamento político, registamos em Carlos Brito o seu percurso antifascista e a sua contribuição na Revolução de Abril, nomeadamente no plano parlamentar", refere o partido liderado por Paulo Raimundo.

[notícia atualizada às 22h30 - com reação do PCP]

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