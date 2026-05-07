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- 07 mai, 2026
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Morreu Carlos Brito, histórico comunista
07 mai, 2026 - 21:01 • Ricardo Vieira
Antigo braço direito de Álvaro Cunhal e renovador comunista tinha 93 anos. Candidato à Presidência da República em 1980, foi afastado do PCP em 2002.
Morreu Carlos Brito, histórico comunista e antigo líder parlamentar do PCP. Tinha 93 anos.
A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo presidente da Câmara de Alcoutim, Paulo Paulino, ao jornal Público.
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O histórico e renovador comunista, que residia em Alcoutim, faleceu depois de estado internado no Hospital de Faro, onde recebeu alta na segunda-feira.
Com um historial de problemas cardíacos, Carlos Brito sentiu-se mal esta quinta-feira e foi levado para o Centro de Saúde de Vila Real de Santo António, indica o Público.
50 anos do 25 de Abril. Carlos Brito diz que persistem pobreza, desigualdades e salários baixos
O antigo dirigente comunista considera que o PCP c(...)
Durante a ditadura, Carlos Brito passou dez anos na clandestinidade e oito anos na prisão.
Carlos Brito era responsável pelo PCP Lisboa na altura do 25 de Abril de 1974 e foi braço direito do líder histórico comunista Álvaro Cunhal.
A seguir ao 25 de Abril esteve 16 anos na Assembleia da República, 15 dos quais como líder do grupo parlamentar.
Candidato à Presidência da República em 1980, foi afastado do PCP em 2002 e integrava o Movimento Renovação Comunista.
Numa entrevista à Renascença, em dezembro de 2024, disse que só admitia regressar ao partido se o PCP abandonar marxismo-leninismo e o chamado "centralismo democrático".
Em declarações ao podcast Avenida da Liberdade, da Renascença, publicado em abril de 2022, Carlos Brito fez um balanço dos 50 anos do 25 de Abril. O histórico comunista lamentou que ainda existam "zonas de grande pobreza" em Portugal e persistam a “desigualdade e salários muito baixos”.
PCP recorda "contribuição na Revolução de Abril"
O Partido Comunista Português divulgou uma nota em reação à morte de Carlos Brito.
O PCP reconhece o "distanciamento político" entre o partido e o histórico comunista, mas não deixa de enaltecer o percurso de Carlos Brito.
"Sem prejuízo das conhecidas diferenças e distanciamento político, registamos em Carlos Brito o seu percurso antifascista e a sua contribuição na Revolução de Abril, nomeadamente no plano parlamentar", refere o partido liderado por Paulo Raimundo.
[notícia atualizada às 22h30 - com reação do PCP]
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