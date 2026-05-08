Carlos Brito. Seguro recorda "figura incontornável da resistência antifascista"

O Presidente da República, António José Seguro, lamentou na quinta-feira à noite a morte do histórico dirigente do Partido Comunista Português Carlos Brito, recordando uma "figura incontornável da resistência antifascista e da democracia portuguesa". Numa nota publicada na página da Internet da Presidência, António José Seguro apresentou as suas "sentidas condolências à família, aos amigos e aos seus companheiros de tantas lutas, associando-se ao luto de todos quantos, em Portugal, reconhecem em Carlos Brito uma das vozes mais íntegras da nossa vida cívica e política". Além de recordar o percurso de Carlos Brito, o Presidente da República frisou ainda que este foi um "homem de convicções firmes e de coragem cívica, que soube colocar a defesa da democracia, do diálogo e da renovação acima de qualquer outro interesse". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Ao longo de uma vida de raro empenhamento cívico, Carlos Brito honrou Portugal pelo exemplo da sua resistência, pela elevação do seu pensamento político e pela permanente lealdade aos valores de Abril. A sua memória ficará associada à dignidade com que serviu a causa pública e à sua contribuição para uma democracia mais aberta, mais plural e mais exigente", sublinhou ainda. O histórico dirigente do Partido Comunista Português Carlos Brito morreu na quinta-feira aos 93 anos em casa, confirmou à agência Lusa o médico e seu amigo Paulo Fidalgo.

Paulo Fidalgo, que foi um dos fundadores do Movimento Renovação Comunista, adiantou que Carlos Brito esteve internado no hospital de Faro recentemente devido a uma infeção respiratória e teve alta hospitalar na passada segunda-feira, já recuperado. "Inesperadamente" morreu esta tarde na sua casa de Alcoutim, disse Paulo Fidalgo. Carlos Brito nasceu em Moçambique em 1933 e foi militante do PCP durante 48 anos, como funcionário, membro do Comité Central, líder parlamentar, diretor do jornal "Avante!" e candidato à Presidência da República. Durante a ditadura, Carlos Brito passou dez anos na clandestinidade e oito anos na prisão. A seguir ao 25 de Abril esteve 16 anos na Assembleia da República, 15 dos quais como líder do grupo parlamentar. Saiu "desolado" do parlamento em 1991 por não ter sido eleito pelo círculo de Faro. À altura da sua saída, tinha o recorde de "longevidade" no parlamento, desde a Assembleia Constituinte.