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40 anos adesão à UE

Montenegro sublinha empenho de Portugal na construção de uma UE mais competitiva e influente

09 mai, 2026 - 12:14 • Lusa

Portugal aderiu formalmente à Comunidade Económica Europeia (CEE) a 1 de janeiro de 1986, juntamente com Espanha.

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O primeiro-ministro disse este sábadp que Portugal continuará empenhado na construção de uma União Europeia "mais forte, competitiva, coesa e influente", numa mensagem em que destacou também os 40 anos da adesão do país ao projeto europeu.

Numa mensagem divulgada nas suas redes sociais, Luís Montenegro escreve que hoje, Dia da Europa, celebra-se uma "Europa de paz liberdade, democracia e prosperidade".

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"No ano em que celebramos os 40 anos da adesão à CEE, orgulhamo-nos de fazer parte deste projeto comum que nos une em valores e oportunidades", frisa também o líder do Governo.

Montenegro diz que, "num tempo de grandes desafios", Portugal continuará "empenhado na construção de uma União mais forte, competitiva, coesa e influente no mundo".

O primeiro-ministro conclui esta mensagem defendendo que o fortalecimento da Europa é "essencial à defesa dos interesses e ambições de Portugal e dos portugueses".

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Portugal aderiu formalmente à Comunidade Económica Europeia (CEE) a 1 de janeiro de 1986, juntamente com Espanha.

O tratado de adesão de Portugal à então CEE foi assinado em 12 de junho de 1985 por Mário Soares e também pelo vice-primeiro-ministro do Governo PS/PSD, Rui Machete, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e das Finanças, Ernâni Lopes.

Quando o tratado entrou em vigor, a 1 de janeiro de 1986, já estava em funções o Governo do PSD chefiado por Aníbal Cavaco Silva, que iria governar durante dez anos.

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