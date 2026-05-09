Seguro alerta que uma Europa que depende da unanimidade "chega sempre tarde"

O Presidente da República reiterou este sábado a sua oposição à regra da unanimidade na União Europeia (UE), alertando que uma Europa "que se move apenas quando há consenso, é uma Europa que chega sempre tarde". Numa mensagem publicada nas redes sociais para assinalar o Dia da Europa, António José Seguro recordou que a UE "nasceu da vontade de garantir a paz e o progresso num continente devastado por guerra", mas alertou que o continente "enfrenta hoje uma encruzilhada diferente, mas igualmente exigente". "A resposta não está em recuar, fragmentar ou desistir. Está em avançar com mais união, mais ambição e mais coragem política", escreveu. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



António José Seguro argumentou que "uma Europa de 27 países, que se move apenas quando há consenso, é uma Europa que chega sempre tarde", insistindo na sua posição pelo fim da regra da unanimidade europeia em domínios estratégicos. "O futuro pertence a quem age com determinação. Não a quem reage tarde e corre quase sempre atrás do prejuízo", acrescentou o chefe de Estado. O Presidente da República defendeu que, "em vez de minorias de bloqueio", são necessárias "maiorias com ambição" e "lideranças que pensem a Europa para além dos egoísmos imediatos dos Estados-membros que representam". Nesta mensagem, Seguro salientou também que a "Europa avançou com líderes que ousaram pensar além do imediato" e considerou que é necessário recuperar esse espírito. "Para preservar a paz, a Europa tem de percorrer quatro caminhos em simultâneo: salvaguardar a democracia como fundamento irrenunciável da vida em comum, aprofundar a integração política como garantia de solidariedade entre os seus povos, construir autonomia estratégica como expressão de soberania na defesa, competitividade e energia", frisou.