Só vai haver paz na Europa quando Rússia estiver nas negociações, diz Montenegro

O líder do PSD, Luís Montenegro, defendeu este domingo que só vai haver paz na Europa quando a Rússia estiver nas negociações considerou que o continente europeu não pode delegar a países terceiros a sua missão neste processo. "Só pode e só vai haver paz na Europa e na Ucrânia quando nós sentarmos a Rússia na mesa das negociações de paz", disse o também primeiro-ministro, no discurso de encerramento da 15.ª Universidade Europa, em Porto de Mós (Leiria), sustentando que "a Europa não pode estar longe disto, nem pode delegar a sua intervenção e missão neste processo a países terceiros, para depois serem eles a proteger e a salvaguardar o seu interesse". A 24 de abril, primeiro-ministro considerou, em Nicósia, ser "preciso estabelecer diálogo com a Rússia para resolver os conflitos" em que está envolvida, afirmando concordar com a sugestão do presidente norte-americano, Donald Trump, para que o presidente russo, Vladimir Putin, participe na próxima cimeira do G20. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este domingo, Montenegro afirmou que, "depois de uma estranheza inicial, agora já vários intervenientes à escala europeia assumem que a própria Europa deve, e bem, criar esse canal", para "poder salvaguardar o interesse da Europa e da própria Ucrânia". "Aliás, não tenho dúvidas de que é esse também o interesse da Ucrânia e dos seus responsáveis", acrescentou. Antes, e dirigindo-se a uma plateia de jovens, o presidente do PSD reconheceu que a Europa "atravessa uma encruzilhada política e institucional" e a União Europeia, com 27 Estados-membros, tem "uma dificuldade grande em decidir e implementar as suas políticas" face "a outros blocos políticos e comerciais com os quais compete na esfera internacional, onde a decisão é muito mais fácil", pois depende, normalmente, de uma pessoa. O líder do executivo adiantou, por outro lado, que "este Governo tem um objetivo que é que Portugal seja contribuinte líquido da União Europeia".