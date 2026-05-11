Ministra do Trabalho diz que há "mais vida" além da reforma laboral

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, disse esta segunda-feira que "há mais vida" além da reforma laboral e reiterou que se mantém no cargo, enquanto contar com a confiança do primeiro-ministro.

A governante, que falou à margem da cerimónia de assinatura do Protocolo SAD+Saúde, em Lisboa, questionada sobre o processo, disse que por "muito importante" que seja, há "mais vida para além da reforma laboral".

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Questionada ainda sobre as condições para se manter no cargo, a ministra assegurou que as tem, "enquanto o primeiro-ministro entender", referiu.

A governante realçou que a versão final desta reforma "terá de ser decidida em reunião do Conselho de Ministros, que será brevemente sobre esse tema".

"Portanto, não se trata de uma proposta da ministra, trata-se de uma proposta do Governo e, portanto, a decisão final sobre a versão que vai ao parlamento é do Conselho de Ministros e não da ministra", salientou.