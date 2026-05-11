Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PACTO ESTRATÉGICO PARA A SAÚDE

PCP indica Bernardino Soares para Pacto da Saúde e critica escolha de Campos Fernandes como coordenador

11 mai, 2026 - 12:26 • Susana Madureira Martins

Os comunistas avisam mesmo que a iniciativa do Presidente da República “poderá caucionar e branquear o percurso de ataque ao SNS dessas forças políticas, mas não contribuirá para garantir a sua defesa e valorização”.

A+ / A-

Bernardino Soares vai representar o PCP na estrutura para negociar o Pacto Estratégico para a Saúde, uma iniciativa do Presidente da República. Nos últimos anos, o antigo líder parlamentar comunista e ex-presidente da câmara de Loures tem acompanhado esta área e irá ser o contacto, apesar “das opiniões e dúvidas expressas” pelo partido sobre a eficácia da iniciativa.

Em comunicado enviado às redações, e a que a Renascença teve acesso, os comunistas criticam o Pacto Estratégico para a Saúde e, sobretudo, a escolha do ex-ministro Adalberto Campos Fernandes para coordenar a iniciativa de António José Seguro.

“Com a frontalidade e clareza que determinam o relacionamento com a Presidência da República, o PCP não deixou de assinalar o facto de a figura escolhida para coordenar o “Pacto Estratégico para a Saúde” ser conhecida pelo seu posicionamento e visão favoráveis a um crescente papel dos grupos económicos no sector”, justifica o PCP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os comunistas consideram que o “principal e verdadeiro” pacto sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é a Constituição e “o seu cumprimento”. Na nota de imprensa é ainda defendido que a iniciativa de Seguro, “independentemente do sentido e intenção, não conduzirá ao que se impõe e exige quanto a uma verdadeira política de valorização do SNS e dos seus profissionais”.

Seguro nomeia Adalberto Campos Fernandes para coordenar pacto para a saúde

Presidente da República

Seguro nomeia Adalberto Campos Fernandes para coordenar pacto para a saúde

Nomeação de Adalberto Campos Fernandes reforça apo(...)

Muito céticos em relação ao resultado que o Pacto poderá trazer, o PCP considera ainda que a iniciativa “traduzir-se-á, nas atuais circunstâncias e atentas as forças políticas em presença, num novo e mais formalizado plano de ataque ao SNS e de favorecimento aos grupos económicos que fazem da doença um negócio”.

Com a maioria de direita no Parlamento, o PCP considera que “de facto, não é crível que aqueles que tudo têm feito para atacar o SNS e comprometer o direito à Saúde consagrado na Constituição da República sejam componente séria para encontrar as respostas que o reforcem e afirmem como garantia primeira e principal desse direito”.

Os comunistas avisam mesmo que a iniciativa do Presidente da República “poderá caucionar e branquear o percurso de ataque ao SNS dessas forças políticas, mas não contribuirá para garantir a sua defesa e valorização”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)