PCP indica Bernardino Soares para Pacto da Saúde e critica escolha de Campos Fernandes como coordenador

Bernardino Soares vai representar o PCP na estrutura para negociar o Pacto Estratégico para a Saúde, uma iniciativa do Presidente da República. Nos últimos anos, o antigo líder parlamentar comunista e ex-presidente da câmara de Loures tem acompanhado esta área e irá ser o contacto, apesar “das opiniões e dúvidas expressas” pelo partido sobre a eficácia da iniciativa.

Em comunicado enviado às redações, e a que a Renascença teve acesso, os comunistas criticam o Pacto Estratégico para a Saúde e, sobretudo, a escolha do ex-ministro Adalberto Campos Fernandes para coordenar a iniciativa de António José Seguro.

“Com a frontalidade e clareza que determinam o relacionamento com a Presidência da República, o PCP não deixou de assinalar o facto de a figura escolhida para coordenar o “Pacto Estratégico para a Saúde” ser conhecida pelo seu posicionamento e visão favoráveis a um crescente papel dos grupos económicos no sector”, justifica o PCP.

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Os comunistas consideram que o “principal e verdadeiro” pacto sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é a Constituição e “o seu cumprimento”. Na nota de imprensa é ainda defendido que a iniciativa de Seguro, “independentemente do sentido e intenção, não conduzirá ao que se impõe e exige quanto a uma verdadeira política de valorização do SNS e dos seus profissionais”.