Voto de pesar. Aguiar-Branco elogia legado de combate político de Carlos Brito

O presidente da Assembleia da República vai apresentar um voto de pesar pela morte do antigo líder parlamentar do PCP Carlos Brito, prestando tributo pelo seu legado de combate político e contributo "ímpar" no percurso democrático.

Este voto de pesar de José Pedro Aguiar-Branco pela morte do antigo dirigente comunista, que faleceu na passada quinta-feira, aos 93 anos, vai ser votado na sessão plenária do parlamento de sexta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A Assembleia da República (...) manifesta pesar pela morte de Carlos Brito e endereça condolências à sua família e amigos. Presta tributo ao seu legado de combate político e reconhece um contributo ímpar no percurso democrático do país", lê-se no voto do presidente do parlamento.

No voto, refere-se que Carlos Brito, que nasceu em Lourenço Marques, mas viveu desde a infância no Algarve, "aderiu cedo aos movimentos oposicionistas" contra o regime do Estado Novo, tendo integrado o Movimento de Unidade Democrática e, depois, o PCP.

"Suportou, em razão da sua militância, perseguição política, prisão e tortura. Foi encarcerado no Aljube, em Peniche e em Caxias, cujos corredores comparou às sombrias galerias de uma mina. Passado à clandestinidade, tornou-se num importante dirigente operacional do partido", frisa-se.

Depois, realça-se que, após o 25 de Abril de 1974, Carlos Brito foi deputado constituinte e integrou a bancada do PCP entre 1976 e 1991, "em décadas decisivas de transição democrática e transformação nacional".

"Dirigiu o Avante! e foi, em 1980, candidato à Presidência da República, tendo desistido a favor do general [Ramalho] Eanes. Em tensão ideológica com o seu partido de origem, fundou, na viragem do milénio, a associação política Renovação Comunista, defendendo a convergência das esquerdas", assinala-se ainda na parte relativa ao percurso político do antigo líder parlamentar do PCP.

O voto de José Pedro Aguiar-Branco também destaca a atividade de Carlos Brito como escritor.

"Pai de duas filhas, deixou-nos mais de uma dezena de livros, entre obras políticas, memorialísticas e poéticas. Recebeu a Ordem do Infante D. Henrique e a Ordem da Liberdade". A seguir, acrescenta-se: "Viveu vencendo o medo e encarnando os versos que um dia escreveu: crescer à altura de uma ideia / até à morte / e fazê-la vencer".