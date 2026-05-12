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“Basta andar na rua em Lisboa e no Porto." Problema da droga piorou, diz PM

12 mai, 2026 - 14:10 • Olímpia Mairos

Primeiro-ministro diz que tráfico de droga está na origem de furtos, roubos e homicídios e admite preocupação com o ressurgimento de zonas críticas nas duas cidades.

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, alertou esta terça-feira, no Porto, para o agravamento dos problemas associados ao tráfico e consumo de droga nas cidades de Lisboa e do Porto, defendendo uma estratégia conjunta que articule segurança, saúde pública e políticas sociais.

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Durante a reunião com os presidentes das câmaras municipais das duas maiores cidades do país, Montenegro afirmou que “o combate ao tráfico de estupefacientes é absolutamente prioritário na política criminal”, considerando que este fenómeno está na origem de vários tipos de criminalidade.

“É muitas vezes a partir do tráfico de estupefacientes que se geram fenómenos criminais como furtos, como roubos, às vezes mesmo como raptos, sequestros e mesmo homicídios”, afirmou o chefe do Governo.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que o tráfico de droga alimenta “criminalidade altamente organizada” ligada ao branqueamento de capitais, corrupção e infiltração criminosa nas dinâmicas económicas e sociais.

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Segundo Montenegro, os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e do Porto manifestaram forte preocupação com a evolução do fenómeno nos últimos anos. “Basta andar na rua em Lisboa e no Porto para poder identificar o ressurgimento de algumas zonas especialmente afetadas por este tema”, declarou.

Perante este cenário, o Governo e os municípios acordaram desenvolver uma estratégia articulada para enfrentar o problema. “Combinámos desenvolver um esforço conjunto com vista a termos uma estratégia que possa conciliar a prevenção e dissuasão do ponto de vista criminal com as políticas de saúde pública, com as políticas de segurança, mas também com as políticas de apoio social”, explicou.

O primeiro-ministro salientou que o objetivo passa por apoiar também “aqueles que infelizmente são afetados por esta dependência”.

Na intervenção final, Montenegro destacou ainda o arranque de um novo modelo de cooperação institucional entre o Governo e as autarquias de Lisboa e Porto.

Este fórum que hoje aqui iniciamos de forma inédita, de diálogo tripartido entre o Governo e as Câmaras Municipais das duas maiores cidades do país”, afirmou, permitirá uma atuação “coordenada e articulada” em áreas prioritárias para os dois municípios.

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