Governo reforça PSP com mais 400 agentes em Lisboa e Porto e promete libertar 500 polícias para patrulhamento

Segundo explicou, os reforços serão concretizados à medida que terminem os atuais processos de formação policial. “De acordo com os processos de formação que estão em curso, um terminará no final do primeiro semestre, o outro no final do ano, haverá essa alocação de recursos humanos para podermos, efetivamente, prosseguir esta política de assumir a segurança como um pilar fundamental do bem-estar, da qualidade de vida e também da atratividade e do esforço de desenvolvimento económico dos dois territórios”, declarou.

“ O Governo assume perante os senhores presidentes de Câmara um reforço de aproximadamente 200 efetivos para os comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto, 200 para cada, a ter lugar no decurso ainda deste ano ”, afirmou o chefe do Governo.

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira, no Porto, um reforço de efetivos da Polícia de Segurança Pública (PSP) para os comandos metropolitanos de Lisboa e do Porto, garantindo a entrada de cerca de 400 novos agentes ainda este ano . O anúncio foi feito após uma reunião com os presidentes das câmaras municipais das duas cidades.

O primeiro-ministro revelou ainda que o Governo está a trabalhar com a Direção Nacional da PSP num plano de reorganização interna das esquadras de Lisboa, Porto e Setúbal, com o objetivo de aumentar a presença policial nas ruas.

“Estamos a desenvolver com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública um plano para uma reorganização dos serviços prestados nas esquadras de Lisboa, do Porto e de Setúbal com vista a libertarmos mais 500 polícias para funções de patrulhamento”, afirmou.

O governante sublinhou que a medida pretende reduzir o peso das tarefas administrativas e reforçar o policiamento de proximidade. “Queremos concretizar, através da reorganização dos serviços internos, podermos libertar mais agentes para funções policiais de rua, para podermos também com isso ter uma maior expressão da presença de polícias nas ruas de Lisboa e do Porto, neste caso também de Setúbal”, acrescentou.

Entre as medidas anunciadas está também o reforço da presença do corpo de intervenção da PSP nas zonas consideradas mais sensíveis em termos de criminalidade e concentração de pessoas.

“A presença e intervenção do corpo de intervenção será seguramente um elemento dissuasor acrescido para que possamos ser bem-sucedidos neste reforço de policiamento”, sustentou o primeiro-ministro.

No domínio tecnológico, o chefe do Executivo prometeu novos equipamentos e ferramentas digitais para aumentar a eficácia operacional dos agentes. “Este reforço tecnológico passa por equipamentos, mas passa também pela capacidade de os agentes terem menos tempo dispendido em funções burocráticas e administrativas e mais tempo disponível para funções operacionais”, concluiu.