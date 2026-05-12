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Manuel Alegre celebra 90.º aniversário: "Continuo a pensar no futuro"

12 mai, 2026 - 22:22 • Lusa

Jantar de homenagem ao histórico socialista contou com a presença do Presidente da República.

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O histórico socialista Manuel Alegre afirmou esta terça-feira, à entrada para um jantar comemorativo do seu 90.º aniversário, que continua "a pensar no futuro" e apelou aos mais velhos que não desistam da cidadania nem de pensar pela própria cabeça.

Esta mensagem foi deixada por Manuel Alegre numa curta declaração aos jornalistas à entrada para o seu jantar de aniversário, num hotel em Lisboa, perto das 19h30.

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"Continuo a pensar no futuro. Esta é a mensagem que dou para aqueles da minha idade ou que se aproximam dos 90 anos. Continuar a pensar no futuro, não abdicar daquilo que fizemos, dos sonhos que tivemos, não abdicar da cidadania. Desse segundo, fundamentalmente. Não abdicarmos de nós próprios e de pensar pela nossa cabeça", frisou, acompanhado do seu filho Francisco Alegre Duarte.

No dia em celebra 90 anos, a vida do histórico socialista Manuel Alegre é homenageada num jantar que junta mais de uma centena de pessoas num "hino à amizade, admiração e cidadania" de uma "voz da resistência", disse à Lusa, esta segunda-feira, a ex-ministra e antiga candidata presidencial Maria de Belém Roseira.

Entre os rostos socialistas presentes neste convívio estão o antigo ministro do Ambiente Duarte Cordeiro, o ex-ministro das Finanças Fernando Medina e o antigo ministro da Cultura e presidente da Câmara de Lisboa João Soares.

Também marcou presença neste jantar o Presidente da República, António José Seguro, que chegou ao hotel onde decorre o convívio por volta das 20h15, sem prestar declarações aos jornalistas.

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