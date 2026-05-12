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Ministra diz que há "apenas 750" internamentos sociais nos hospitais

12 mai, 2026 - 17:53 • Redação

Maria do Rosário Palma Ramalho anuncia mais 110 camas intermédias no setor social.

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A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que são “apenas” 750 as pessoas internadas nos hospitais, depois de terem alta, por questões sociais.

Em declarações na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho critica a solução “Voltar a Casa” do PS e diz que a resposta do Governo, de contratualizar camas intermédias ao setor social, está bem encaminhada.

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Esta semana vão estar disponíveis quase 200 das 400 vagas prometidas em janeiro, sublinhou a governante.

“O resultado é que nós já temos hoje mais 65 camas a funcionar como camas intermédias e durante esta semana teremos mais 110. Chegaremos mais depressa ao número que tínhamos antecipado e é uma outra forma de enfrentar a questão das camas sociais”, afirmou Maria do Rosário Palma Ramalho.

Nestas declarações no Parlamento, a ministra disse que confunde-se internamentos por motivos sociais com necessidade de cuidados continuados.

“Quero deixar bem claro que não há 2.800 nestas condições, mas apenas 750, porque só 750 correspondem verdadeiramente ao que chamamos uma cama social”, declarou.

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