Montenegro: Antigo edifício do Conselho de Ministros vai servir para habitação acessível

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta terça-feira, no Porto, a transferência gratuita para a Câmara Municipal de Lisboa do edifício da antiga sede do Conselho de Ministros, na Rua Gomes Teixeira, para reforço da oferta de habitação acessível destinada sobretudo a jovens e profissionais da administração pública.

Segundo o chefe do Governo, o imóvel ficará exclusivamente afeto a políticas locais de habitação durante um período mínimo de 25 anos. “A afetação daquele edifício será exclusiva para políticas locais de habitação com o objetivo de aumento da oferta habitacional”, afirmou.

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Montenegro explicou que o objetivo passa por disponibilizar habitação “preferencialmente para funcionários da administração” em setores considerados prioritários, como segurança, saúde e educação. “Profissionais das forças e serviços de segurança, mas também na área da saúde, médicos e enfermeiros, ou na área da educação, professores”, enumerou.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que o Estado abdica de uma receita estimada em cerca de 25 milhões de euros com a eventual venda do imóvel, considerando, porém, que “a rentabilidade social é manifestamente superior”.

Além da medida para Lisboa, o Governo revelou estar a negociar novas linhas de financiamento com o Banco Europeu de Investimento e a dialogar com a Comissão Europeia para criar “um desenho a nível europeu de políticas de habitação”.

Governo apoia novo distrito económico e empresarial no Porto

Durante a reunião com os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e do Porto, Montenegro destacou também um projeto estruturante para a cidade do Porto: a criação de um novo distrito económico e empresarial na Zona Industrial de Ramalde.

O projeto prevê uma reorganização urbana da área, apostando na instalação de empresas tecnológicas e ligadas à inovação, acompanhada por soluções de mobilidade, regeneração urbana e criação de habitação.

“Este projeto é um projeto que terá como enquadramento uma intervenção na área metropolitana do Porto equivalente àquela que temos projetada para Lisboa com o projeto Parque Cidades do Tejo”, afirmou.

Segundo o primeiro-ministro, o plano poderá transformar a zona através da conjugação entre atividade industrial, serviços, inovação tecnológica e melhoria da qualidade de vida.

