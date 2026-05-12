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União Europeia
Seguro quer Portugal com "voz cada vez mais relevante em Bruxelas"
12 mai, 2026 - 19:42 • Isabel Pacheco
Os sucessos e os desafios dos 40 anos desde a adesão de Portugal à União Europeia estiveram em debate na Universidade Católica no Porto.
O Presidente da República, António José Seguro acredita que Portugal tem “mais para oferecer” à Europa e pede um papel nacional mais relevante na União Europeia a "27".
A ideia foi defendida esta terça-feira durante uma conferência na Universidade Católica, no Porto. António José Seguro apontou o exemplo da localização geográfica do nosso país que “não é periferia”, mas “ponte”.
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“Quando a Europa precisa diversificar parcerias e ampliar a sua rede de influência, Portugal não é uma periferia, é uma ponte”, afirmou o chefe de Estado.
“Para afirmar estas capacidades, o nosso país deve ter uma política europeia consistente e dar-lhe continuidade. Preservar o largo consenso interno sobre a nossa pertença na União e centrar a diplomacia e a política externa num projeto ambicioso que permita ser uma voz cada vez mais relevante em Bruxelas”, defendeu.
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Segundo o chefe de Estado, Portugal tem condições para isso: desde logo “credibilidade e reputação”. Até porque, lembra Seguro,” na União Europeia a capacidade de influência não resulta apenas da dimensão ou do peso do PIB de cada país”.
“Deriva igualmente da credibilidade, da capacidade de construir coligações, da reputação e da capacidade de construir coligações, da reputação e da capacidade de propor agendas, matérias nas quais Portugal tem provas dadas”, destacou.
Mas, apesar das quatro décadas após a adesão de Portugal à UE, Seguro alerta que Portugal continua a ser um país de desigualdades em que “nem todos os portugueses partilham experiência positiva da integração europeia”.
“Não podemos deixar-nos cair na sedução de um perfume inebriante”, alertou.
“A taxa de risco de pobreza em Portugal é superior a 15% da população e a taxa de desemprego jovem ronda os 19%. São números que dizem muito, somos uma sociedade dual com níveis elevados de desigualdade e que 40 anos de integração europeia não resolveram completamente”, lamentou.
“Os benefícios não chegam a todos, nem chegam da mesma forma” concluiu.
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