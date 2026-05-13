Exclusivo. Cavaco Silva em entrevista na Renascença

A Renascença vai transmitir e publicar, esta quarta-feira, uma entrevista exclusiva ao antigo Presidente da República Cavaco Silva.

A escassos dias de ser distinguido pelo Parlamento Europeu com a Ordem do Mérito Europeu, o também ex-primeiro-ministro falou com o jornalista Pedro Mesquita, numa entrevista com registo vídeo, que vai ficar disponível a partir das 23h00 desta quarta-feira em rr.pt.

Uma passagem alargada será também transmitida em direto no Edição da Noite, da Renascença, à mesma hora.

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Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISEG) e doutorado em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido, Aníbal Cavaco Silva, agora com 86 anos, foi chefe de Estado de 2006 a 2016.

Antes disso, foi primeiro-ministro também durante uma década, de 1985 a 1995, depois de ter sido ministro das Finanças de Francisco Sá Carneiro. Vai ser distinguido como membro honorário da Ordem Europeia do Mérito pelo Parlamento Europeu, numa cerimónia na próxima semana.